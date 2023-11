Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününü nasıl geçirdiğini gazeteci Emrullah Erdinç anlattı

''Kara para aklamak'', ''vergi kaçırmak'' ve ''örgüt kurmak'' suçlamalarıyla tutuklanan ve Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilen Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününü nasıl geçirdiğini gazeteci Emrullah Erdinç anlattıDilan Polat'ın hiç koğuşundan çıkmadığını belirten Erdinç, "Sıla Doğu’nun biraz daha metanetli, kendisini oraya hazırlamış gibi olduğunu söylediler." dedi.Erdinç, "O da ara ara ablasının yanına gittiğinde ablasıyla birlikte ağlıyorlar, sık sık birbirlerine sarıldıkları olmuş." ifadelerini kullandı.Başka suçlardan tutuklu bulunan mahkumlar Dilan Polat'ın yanına gidip sohbet etmiş fakat Dilan Polat kimseyle konuşmak istememiş.Ayrıca Erdinç, "Sabah 8’de ve akşam 9’da sayım olacak. Her tutuklu katılmak zorunda. Sabah kalktıktan sonra sayım yapıldıktan sonra kahvaltı yapmaya gidecekler. Zeytin peynir ve bir buçuk ekmek olacak. Yanlarına da bir çay verilecek. Tutuklu olan kişi eğer ki yemeği beğenmezse kantinden bir tost alma hakkı var. Sigara ihtiyaçlarını kantinden karşılayacaklar." sözleriyle Dilan Polat'ın hangi şartlarda yaşayacağını anlattı.Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı süre boyunca aylık 1500 TL harcayabileceğini de ekledi.DİLAN POLAT, ÇOCUKLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ SİSTEM ÜZERİNDEN GÖRÜŞEBİLECEKÖte yandan kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığını öğrendiği an "Oğluma kim bakacak" diye feryat eden Dilan Polat, çocuklarıyla Adalet Bakanlığı'nın görüntülü uygulamasıyla görüşebilecek. Polat, ücretli olan görüşme için her defasında 200 TL ödeyecek.Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve bahis oyunları düzenlemesi suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat , koridorlarda "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Polat, tutuklu kaldığı süre boyunca çocuklarıyla Adalet Bakanlığı'nın ACEP isimli görüntülü uygulamasıyla görüşecek. Dilan Polat hakkındaki soruları yanıtlayan gazeteci Emrullah Erdinç, çocuklarıyla nasıl görüşecekleriyle ilgili " Dilan Polat çocuklarıyla sadece görüntülü görüşebilecek. O da cezaevinin uygulama sistemiyle olacak. Çocuğu şu an babaannesinin yanında o uygulama da babaannenin telefonuna yüklenecek. O uygulamanın adı da ACEP. Bu görüşme ücretli olacak. Yapılan her görüşme de 200 TL" dedi.