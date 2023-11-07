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Böyle avcılık olmaz

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Böyle avcılık olmaz
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt bölgesi sakini üreticilerimiz, Pazar günü büyük av sezonunun ikinci haftası olduğunu belirterek, avcıların yaptığı zararı bizlere gönderdiği fotoğraflarla paylaşarak isyan ettiler.
“Bugün Cengizköy’de ekili arazime giren avcılar bilerek yakın mesafeden su borularını delik deşik etmişler” diyen vatandaşımız, bunun nasıl bir ruh hali olduğunu sorguladı. Avcılığın bu olmadığını ifade eden vatandaşımız “Benim arazim sizin oyun alanınız hedef tahtanız değil. O boruları vurarak egonuzu tatmin ettiniz mi?” diye avcılara isyan etti.
Bu arada başka bir köyden üretici vatandaşımız, kendisinin gelişme dönemindeki patates tarlasına giren bir avcının bahçesini talan ettiğini dile getirerek “Lütfen Avcılar Birliği bu konuyla ilgilensinler! Alın terimizle kazandığımız malzememiz veya ürünümüzün bu şekilde zarara uğratılmasını kabul etmiyoruz” diyerek bunun avcılık olmadığını sözlerine eklediler.
 
 
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