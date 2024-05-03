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8 yıl sonra bir ilk

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Ankara'da tarihi bir gün yaşandı. CHP ve AKP liderleri 8 yıl sonra baş başa bir araya geldi. CHP kaynakları Erdoğan-Özel görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği yönünde açıklama yaptı

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8 yıl sonra bir ilk
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Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü.
AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve dün saat 16.04’te başladı.
CHP lideri Özel’i AK Parti Genel Merkezi önünde partinin başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel ve beraberindekiler karşılamanın ardından içeriye geçti. Genel merkezin 8’inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşme saat 16.04’te başladı. İkili arasındaki görüşme 1,5 saat sürdü. 
AKP Genel Merkezi'nin önüne basın açıklaması için kürsü konuldu ancak ilerleyen saatlerde bu kürsü kaldırıldı.
Özel, ziyaret sonrası açıklama yapmazken görüşmesi sonrası CHP Genel Merkezi'ne geçti.
Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.
Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 22 Eylül 2016 tarihinde AKP Genel Merkezi’nde görüşmüştü.
 
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