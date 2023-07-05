500 liraya dürüm döner

Çeşme, Türkiye'de Ege sahillerinin gözde tatil beldesi olmaktan pahalılığın diyarı olarak herkesi selamlamaya başladı. Tuvalet, beach girişleri derken dürüm döner fiyatı da yok artık dedirtti.
Çeşme’de dürüm dönerin 495 TL, porsiyon dönerin 595 TL olduğu görsel dikkat çekti.
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