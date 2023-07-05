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Vatandaşlardan İskele bölgesi için inşaat isyanı

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Vatandaşlardan İskele bölgesi için inşaat isyanı
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Ayaklı Gazete’ye İskele’den ulaşan vatandaşlarımız, her geçen gün artan inşaatlar nedeniyle betonlaşan toprakları gördükçe kahrettiklerini dile getirdiler.
Ülkede hızla devam eden betonlaşmanın hem doğal hayatı bitirdiğini hem de insanların doğadan kopmasına neden olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini aktardılar.
Vatandaşlarımız “Eskiden bu yoldan baktığımız zaman sadece denizi görürdük, şimdi baktığımızda ise 10 katlı binalar görüyoruz. O binaların bulunduğu tarlalar çok verimli tarlalar ama maalesef birilerinin menfaatleri, şahsi çıkarları ve zenginliklerine zenginlik katmak için buralara bu inşaatlar yapılıyor” diyerek isyan ettiler.
Bir ada ülkesi olduğumuza dikkat çeken vatandaşlarımız, bu binaların bu kadar yüksek yapılmasının yasal olup olmadığını araştırılması gerektiğini kaydederek, “10 yıl sonra, Allah ömür verirse bu noktadan baktığımızda ne göreceğiz çok merak ediyorum. Bu ülkede çocuklarımıza bırakacak maalesef hiçbir şey görmüyoruz” diyerek, herkesi doğamızın katledilişine karşı ses vermeye davet ettiler.
 
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