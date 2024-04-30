banner913
banner932
Gönyeli Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı gelişiyor
Gönyeli Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı gelişiyor
10 0
"Hayat pahalılığı, asgari ücrete de yansıtılacak"
9 0
 
Vatandaşlar, KIB-TEK'ten memnun değil
Vatandaşlar, KIB-TEK'ten memnun değil
10 0
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
24 0
Kaymaklı, canı için kazandı
Kaymaklı, canı için kazandı
40 0
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
52 0
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
29 0
banner1012

5 yaşındaki Edanur, ihmal kurbanı

banner1020

İstanbul Küçükçekmece'de kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer yaşamını yitirdi

banner974
5 yaşındaki Edanur, ihmal kurbanı
banner971
İstanbul Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt’ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti.
Cenazede Eda'nın acılı annesinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Minik kızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi ve polis olay yerinde inceleme yaptı.
İncelemede piknik alanı ile kazılan çukur arasındaki mesafe ölçümü yapılırken, kazılan çukurun 1 metre 35 santimetre derinliğinde olduğu belirlendi.
Savcı, polis ekipleri ve 3 tane iş sağlığı güvenliği uzmanı ile yapılan inceleme yaklaşık bir saat sürdü. Hazırlanacak bilirkişi raporu, soruşturma dosyası kapsamında mahkemeye sunulacak. Öte yandan, piknik yapan ailenin eşyalarının hala orada olduğu görüldü.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.