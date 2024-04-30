Gazze'deki toplu mezarlar soykırım kanıtı mı?

İsrail ordusunun altı ayı aşkın süredir havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Nasır ve Şifa hastanelerinin çevresinde bulunan toplu mezarlar Filistinlilere uygulanan soykırımın en büyük kanıtı olabilir. Daha önce, Srebrenitsa'da bulunan toplu mezarlar mahkemenin "soykırım kararı" almasında önemli kanıtlar sunmuştu

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak kabul edilen Gazze, 7 Ekim'den beri büyük bir katliama sahne oluyor.

2 milyondan fazla insan doğrudan hedef alınıyor, masum siviller hayatını kaybediyor, zorla yerinden ediliyor, evleri yıkılıyor ve açlığa mahkum ediliyor.

Filistinli yetkililer, Gazze'nin merkezindeki Nasır Hastanesi'nde bulunan bir toplu mezarda yaklaşık 400 ceset bulunduğunu açıkladı.

Gazze'deki iki hastanede yüzlerce cesedin bulunduğu toplu mezarların bulunması, uluslararası soruşturma çağrılarını tetikledi.

Toplu mezar, uluslararası hukukta tanımlanmamış olsa da birden fazla cesedin bulunduğu bir mezar alanıdır ve bu alanların varlığı olası savaş suçlarının tespitinde önemli olabilir.

TOPLU MEZARLAR HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Filistinli yetkililer, Gazze'nin merkezindeki ana tıbbi tesis olan Nasır hastanesinde keşfedilen mezar alanında yaklaşık 400 cesedin bulunduğunu aktardı.

Mezar alanları, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından ortaya çıktı.

İsrail güçlerinin saldırıları tarafından hedef alınan Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde Filistinli yetkililer tarafından başka bir mezar alanı daha bulundu.

SORUŞTURMA AÇILDI MI?

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Ravina Shamdasani yaptığı açıklamada, ceset sayısını doğrulamak için soruşturma yapılması gerektiğini ancak "çok sayıda cesedin bulunduğunun açık olduğunu" söyledi.

Shamdasani, "Bazılarının elleri bağlıydı, bu elbette uluslararası insan hakları hukukunun ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine işaret ediyor ve bu daha fazla soruşturmaya tabi tutulmalı" diye ekledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından sonra Nasır ve Şifa Hastaneleri'nin bulunduğu bölgede toplu mezarlar bulunduğu haberlerinin kendisini “dehşete düşürdüğünü” söyledi.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde halihazırda İsrail aleyhine açılan dava görülüyor.

Mahkeme, Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip ancak toplu mezarların bulunmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

