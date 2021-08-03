4 ilde 9 bölgede yangınlar sürüyor

Muğla, Antalya, Isparta ve Uşak'ta 9 noktadaki yangınlara müdahale sürüyor. Denizli ve Aydın'daki yangınlar ise kontrol altına alındı

Yangınla mücadele 4 ilde devam ediyor: Antalya, Muğla, Isparta ve Uşak...



Söndürme çalışmalarına 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan destek veriliyor.

Yangınlarla ilgili son açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Açıklamaya göre ülke genelinde çıkan 156 orman yangınından 147'si kontrol altına alındı. 9 noktadaki yangın ise devam ediyor.



Yangınlar nedeniyle can kaybı 8'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Koca'nın açıklamasına göre Muğla'da tedavisi tamamlanan 271 kişi, Antalya'da 598 kişi taburcu edildi. Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisine devam ediliyor.

ANTALYA VE MUĞLA'YA 112 TOMA



Antalya ve Muğla'daki yangınlar için TOMA'lar da devreye girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; iki ile toplam 112 TOMA gönderildi. Diğer illerde çıkan orman yangınlarında ise o ildeki görevli TOMA'lar kullanılıyor.

ERDOĞAN'DAN KRİZ MERKEZİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bulunan kriz merkezini ziyaret etti. Erdoğan burada yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.



ANTALYA



Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.



Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine de sıçradı.

Manavgat ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.



Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi.

Akseki'de ise süren yangınların yerleşim yerlerin tehdit etmediği bildirildi. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor" dedi.

Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü anımsatan Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

Muğla/Milas/Türkevleri

MUĞLA



Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde de yangın sürüyor. Bodrum Yeniköy'de alevlere müdahale ediliyor. İki ilçe arasındaki Mazı'yı saran alevler rüzgarın etkisiyle Çökertme mahallesine taşındı. Jandarmanın uyarılarının ardından halk tahliye edildi.

Milas Türkevleri mahallesinde bir siteyi alevler sardı. Güvenlik güçleri sitedeki vatandaşları tahliye etti.

Marmaris Hisarönü köyünde alevler azalsa da tehlike geçmiş değil. Öğle saatlerinde rüzgarın artmasıyla alevlerin yeniden artabileceği belirtiliyor.

ISPARTA



Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.



Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor. Çandır Köyü ile Yıldız ve Camili mahallerinin çevresinde etkili olan yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadele ediliyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, yangının bugün kontrol altına alınmasının beklendiğini söyledi. Özkaya, "İnşallah bugün Sütçüler'den güzel haber vermeyi umuyoruz. Isparta, Antalya ile benzer bölge. Bütün hava, kara gücümüzle Antalya ve Muğla'ya odaklanmak istiyoruz. Onun için dışardaki yangınlara hemen müdahale edip söndürüyoruz" diye konuştu.

UŞAK

Uşak'ta yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Sorkun köyü ile Aybey Mahallesi arasındaki Çokkozlar mevkisinde bulunan bir tarlada başladığı belirtilen yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesine ait 5 yangın söndürme aracı, 2 su ikmal aracı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Çalışmalara jandarma ve köylülerde destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 7 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının buğday tarlasında ekin biçme çalışmasında kullanılan biçerdöverden kaynaklandığı öne sürüldü. Biçerdöver operatörü M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Öte yandan Uşak'a bağlı Karacahisar köyü yakınlarında çıkan bir orman yangının da kontrol altına aldığı, yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada yangın bölgesine şu ana kadar toplam 62,5 milyon lira yarım yapıldığı bildirildi. 1759 vatandaşa barınma hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, "Yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edilmiştir" denildi.

İKİ İLDE KONTROL ALTINDA

Aydın ve Denizli'deki orman yangınları ise kontrol altına alındı.



Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, yangının yerleşim yerlerine zarar vermediğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmaları henüz tam yapılmadı ama ilk aldığımız bilgilere göre önemli bir yerleşim yerlerine zararı yok. Yalnız, ormanlar büyük zarar gördü" dedi.



Dün Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde orman yangını çıkmış, yangın Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşmıştı. Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını da büyük oranda kontrol altına alındı.



Jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken yetkili olmayanların bölgeye girişine izin vermiyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da alevlere müdahalede bulunuyor.