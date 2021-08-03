Vaka sayısı yeniden uçtu

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.292 olup, 133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlanırken, 107 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken 14 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 133 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 43 kişisi Lefkoşa, 54 kişisi Girne, 21kişisi Gazimağusa, 6 kişisi İskele, 8 kişisi Güzelyurt ve 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez- 4/ Cihangir-1/ Gönyeli-10/ Yenikent-3/ Gelibolu-1/ Kırıkkale-1/ Alayköy-2/ Yenişehir-1/ Göçmenköy-2/ Akıncılar-1/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-2/ Taşkınköy-5/ K.kaymaklı-3/ Ortaköy-3/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-2
Girne - Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Esentepe-1/ Karakum-6/ Doğanköy-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-10/ Boğazköy-2
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-6/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Maraş-3/ Karakol-1/ Beyarmudu-3 / Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4/ Sakarya-1
İskele - İskele Merkez-2/ Mersinlik-1/ Sınırüstü-1/ Yeni İskele-2
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-4/ Akçay-1/ Bostancı-3 Lefke Gemikonağı-1
3 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.292
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 133
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 107
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.003.630
Toplam Vaka Sayısı: 11.903
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.337
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1526
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1328
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4888
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