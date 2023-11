Gazze’de insanlık ölüyor

Gazze'deki kalabalık bir morgda ağlayan minik Halid, annesini ve abisini aradı. Gazzeli çocuk, morgda abisi Halil'i son kez öptükten sonra 8 aylık kız kardeşi Misk'i teşhis etti. Küçük Halid, kız kardeşine sarılıp ağlarken, "Sen doğduğunda annem çok mutluydu" dedi Deyr el Balah'taki El Aksa Hastanesi'nin morg direktörü Yasir Ebu Amar: “Çocuk bedenleri bize parçalar halinde geliyor. Bu dehşet verici”

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Gazze'deki çocuk ölümleriyle ilgili bir haber yayımladı.

"Savaş Gazze'yi çocuk mezarlığına çevirdi" başlığı taşıyan haberde 9 yaşındaki Halid Yudeh'in hikayesi anlatıldı.

Gazze'deki kalabalık bir morgda NYT fotoğrafçısının yanında ağlayan Halid'in, annesini ve abisini aradığı belirtilirken, Gazzeli çocuğun morgda abisi Halil'i son kez öptükten sonra 8 aylık kız kardeşi Misk'i teşhis ettiği aktarıldı.

Küçük Halid kız kardeşine sarılıp ağlarken, "Sen doğduğunda annem çok mutluydu" dedi.

9 yaşındaki Halid'in morgda cenazeleri yan yana dizilen annesi, babası, abisi ve kız kardeşine veda ettiği ve aileden sadece Halid ve 7 yaşındaki erkek kardeşi Tamer'in kurtulduğunu belirtildi.

Gazeteye bilgi veren yerel gazeteciler, Yudeh ailesinin 22 Ekim'de İsrail tarafından vurulan iki binada yaşadığını ve 68 aile üyesinin Deyr el Balah'taki saldırılarda yataklarında uyurken öldürüldüğünü söyledi.

"HİÇBİR ZAMAN BU KADAR ÇOK ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEMİŞTİK"

Deyr el Balah'taki El Aksa Hastanesi'nin morg direktörü Yasir Ebu Amar, birçok kefeni çocuk boyutunda kesmek zorunda kaldıklarını aktardı.

NYT'ye konuşan Ebu Amar, "Çocuk bedenleri bize parçalar halinde geliyor. Bu dehşet verici. Hiçbir zaman bu kadar çok çocuğun öldüğünü görmemiştik. Her gün ağlıyoruz. Her gün, çocukları hazırlarken ağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberde daha önceki savaşlarda Gazzeli ailelerinin çocuklarını farklı odalara koyarak hava saldırısı durumunda tüm çocuklarının ölmesini engellemeye çalıştığı hatırlatıldı.

BİRÇOK ÇOCUK HASTANEYE YALNIZ GETİRİLİYOR

21. yüzyılın en yoğun bombardımanlarından birine sahne olan bu savaştaysa Gazzeli ailelerin yaşam şansını artırmak için çocuklarından bazılarını akrabalarının evlerine ve kentin başka bölgelerine gönderdiği belirtildi.

Ailelerin ayrıca kaybolmaları, yetim kalmaları ve öldürülmeleri durumunda tanınmaları için çocuklarının bedenlerine isimlerini yazdıkları ifade edildi.

Şifa Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Gassan Ebu Sittah, birçok çocuğun hastaneye yalnız, şok halinde, yanıklar ve şarapnel yaraları içinde getirildiğini ve birçok vakada bu çocukları tanıyan kimsenin olmadığını söyledi.

Ebu Sittah, "Tanıyan birileri çıkana kadar onlara, travma halindeki kimliksiz çocuk statüsü veriliyor. Sarsıcı olan şu ki, bu çocuklardan bazıları ailelerinden tek kurtulan kişi oluyor ve bu nedenle kimse gelmiyor. Gitgide daha fazla, yaşananlar çocuklara karşı yürütülen bir savaş gibi görünüyor" dedi.

Ebu Sittah, iki hafta önce Şifa Hastanesi'nde travma halindeki kimliksiz çocuk sayısının 1500'e kadar ulaştığını aktardı.

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIN SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Sağlık sisteminin çöktüğü, çocukların kaybolduğu, birçok cansız bedeninin enkaz yığınlarının altında çıkarılamadığı Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısını tam olarak bilmek mümkün değil.

Ancak Gazzeli sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırılarında öldürülen çocuk sayısı 5 bini geçti.

Sadece 6 hafta içinde ulaşılan bu rakam, geçen yıl çatışma yaşanan 20'den fazla ülkede bir yılda öldürülen 2 bin 985 çocuktan neredeyse iki kat fazla.

İsrail ordusuysa, sivil ve çocuk ölümleri sorulduğunda, "tüm uygulanabilir önlemlerin" alındığını öne sürüyor.