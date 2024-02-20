385 TL’ye sandviç

İstanbul Havalimanı'nda satılan 385 TL'lik peynirli sandviç, sosyal medyada gündem oldu.
İçi sadece peynir, domates ve salatalıktan ibaret olan 385 liralık sandviç, değeriyle dudak uçuklattı.
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