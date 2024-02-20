banner913
banner932
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
13 0
Narenciyeciler eylem yaptı
Narenciyeciler eylem yaptı
6 0
 
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
6 0
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
40 0
YDK, Ordu’dan namağlup final vizesiyle döndü
YDK, Ordu’dan namağlup final vizesiyle döndü
17 0
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
56 0
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
22 0
banner1012

385 TL’ye sandviç

banner974
385 TL’ye sandviç
banner971
İstanbul Havalimanı'nda satılan 385 TL'lik peynirli sandviç, sosyal medyada gündem oldu.
İçi sadece peynir, domates ve salatalıktan ibaret olan 385 liralık sandviç, değeriyle dudak uçuklattı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.