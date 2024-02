Düğüne servet

Türkiye’de bir çiftin ortalama düğün harcaması 250 bin TL olarak hesaplanıyor

Türkiye’de her yıl ortalama 600 çift düğün yaparak dünya evine giriyor. Mart ayı ve bahar mevsiminin de gelmesiyle düğünler yavaş yavaş hızlanmaya başlayacak.

Peki her şeyin fiyatı bu kadar artmışken düğün yapmanın maliyeti nedir? Yatak odası yemek odası, mutfak, beyaz eşya derken ardı arkası kesilmeyen eşyaların maliyeti ne kadar tutar?

TÜİK verileri düğün sektörünün, 2023’te de büyümeye devam ettiğini gösteriyor. TÜİK’e göre her yıl ortalama 600 bine yakın çift evleniyor.

Bir çiftin ortalama düğün harcaması ise 250 bin TL olarak hesaplanıyor.

Ev kurmanın maliyeti ise çok daha fazla. 2023’te evlenen bir çift, söz-nişan, kına, düğün ve ev kurma gibi tüm masraflar için ortalama 650 bin TL harcadı. Evlilik endüstrisinin geçen yıl 300 milyar TL’lik ekonomi yarattığı belirtiliyor.

Bu yıl en temel ihtiyaçlar için minimum şu fiyatlar çıktı: Düğün 30 bin TL, yemekli düğün 150 bin TL, mobilya 150 bin TL, beyaz eşya 74 bin TL, züccaciye 45 bin TL.

Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, mekân ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

“2023 düğün mekânı ücretleri, enflasyon oranlarından da etkilenerek iki katına çıktı. Düğün salonunda 200 kişilik bir düğün 70 bin TL’den başlıyor. Eğer yemekli bir düğün düşünülürse bu fiyat 150 bin TL’lerden başlıyor. 1 milyona da düğün yapabilirsiniz, 70 bin TL’ye de.”