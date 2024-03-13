30 yılda 19’uncu kez aday oldu, hiç kazanamadı

Afyonkarahisar’da 1994 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 19 kez aday olan Menderes Koçak, girdiği hiçbir seçimi kazanamadı. Koçak, 31 Mart’taki yerel seçimlerde hem köy muhtarlığı hem de belediye başkanlığı için yarışacak

Türkiye'de Afyonkarahisar’ın Sandıklı’ya bağlı Kızılca Köyü’nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak’ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı.

Bugüne kadar 5 kez bağımsız Sandıklı belediye başkan adaylığı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekili adaylığı, Sandıklı Çay Mahallesi’nden 1 kez muhtar adaylığı, Kızılca Köyü’nden ayrı dönemlerde 2’si ara seçim olmak üzere toplam 10 kez muhtar adaylığı olmak üzere 17 kez aday olan Menderes Koçak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde de tekrar Sandıklı bağımsız belediye başkan adayı ve Kızılca Köyü muhtar adayı oldu.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE SEÇİM ÇALIŞMASI

Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederek, hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığı seçimini kazanacağını söyledi.

Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Koçak, muhtarlık ve belediye başkanlığı seçiminin ikisini de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini anlattı.

“1994 yılında köyümden muhtar adayı olarak başladım. Bu 30’uncu yılım. Bağımsızlıktan da vazgeçmedim. Çünkü insanlık kazansın. Her şey insanlık için.” Diyen Koçak, şunları söyledi:

“2007 yılında bağımsız milletvekili adayı oldum. Nasip, kısmet olmadı. Bildiğimden hiç sapmadım. 15 seçim atlattım. Bu seçimlerde de belediye başkanlığı ve köyüme muhtar adaylığı olmak üzere çift dikiş sayarsak 19 olacak. Köyün peşini bırakmama nedenim ise yavaş yavaş alt kademeden başlayıp, yukarı doğru gitmek. Amacım, milletvekili olmaktı ama nasip, kısmet olmadı.”

