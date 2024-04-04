29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciaya neden oldu. Tadilat sırasında yanıcı ve parlayıcı malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangında bodrum katta mahsur kalan işçilerden 29'u hayatını kaybetti. Yangın faciasında pek çok ihmal gündemde

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde 2 Nisan Salı günü öğle saatlerinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Yangında 29 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi.

Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sedyelerde dışarı çıkartılanların çoğunluğu kurtarılamadı. Dakikalar içinde ölü sayısı 29'a çıktı.

29 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Feci olayda hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (DJ), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı.

Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

"1987'DE ALINAN RUHSAT 2018'DE YENİLENMİŞ"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." dedi.

"İÇERİDE KAÇAK BİR MÜDAHALE YÜRÜTÜLMÜŞ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tadilatın kaçak yapıldığını açıkladı.

İmamoğlu, "İçeride yapılan yapıyla ilgili hiçbir tadilat, inşaat başvurusu yok. Yapının 2 kat altta olmasından ötürü de biraz görünmeyen bir alanda şikayet vesaire de ilçe belediyesine ulaşmış durumda değil. Tabiri caizse kaçak bir müdahale içeride yürütülmüş." dedi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

YANGIN FACİASINDA İHMAL ZİNCİRİ

Peki böylesine büyük bir facia neden yaşandı ve ne gibi önlemler alınabilirdi? 1987'de ruhsat verilen gece kulübünün acil çıkışı olup olmadığı, tadilat konusunda izin alınıp alınmadığı, kullanılan inşaat malzemelerinin özelliği gibi yanıt bekleyen birçok soru var.

"KAÇAK AKIM KESİCİ BİR CİHAZIN OLMASI GEREKİRDİ"

İş Güvenliği Uzmanı Dr. Şebnem Akman Balta "Türkiye'de ve dünyada iş kazalarının yüzde 98'i önlenebilir. Yüzde 2'si doğal afetler veya felaketler nedeniyle yaşadığımız olaylardır. Burada yüzde 2'ye girecek bir durum maalesef söz konusu değil. Çünkü iş verenin ve taşeron firmanın mutlaka ve mutlaka dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardı. Zaten 16 katlı bir konutun bulunduğu noktada -1 ve -2'nci katlarda böyle bir iş yerinin olması zaten mantıklı ve doğru değil." diye konuştu.

"Ruhsatta yenileme yapılmış, yenileme yapılırken itfaiyeden patlama ve yangınla ilgili onay alınması imarla ilgili yine çalışma için belediyeden şehircilik müdürlüğünden onay alınması önemli." ifadesini kullanan Balta şöyle devam etti:

"Yöneticinin buna izin vermesi ve kat maliklerinin oy birliği veya oy çokluğuyla burada iş yerinin açılmasıyla ilgili acaba nasıl bir aksiyon aldılar. Nasıl karar verdiler bunları öğrenmemiz gerekiyor.

