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20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için yedi kilometre yol yürüdüler

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Mardin'den Siirt'e gelen dağcılar, 1500 rakımlı dağın zirvesinde açan ve sadece 20 gün canlılığını koruyabilen ters laleleri görmek için 2 saat yürüyerek 7 kilometre yol katetti

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20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için yedi kilometre yol yürüdüler
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Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen, koparıldığında 244 bin 315 TL cezası olan ters laleleri görmek için Siirt'in Şirvan ilçesine geldi.
Endemik tür olan ters laleleri görmek için yürüyerek 7 kilometrelik yol kateden sporcular, Bacavan Yaylası'ndaki 1500 rakımlı dağın zirvesine çıktı.
2 saatlik yolculuk sonrası sporcular, bahar aylarında açan ve yaklaşık 20 gün canlılığını koruyan ters laleleri görme fırsatı yakaladı. 
Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü İl Temsilcisi Hasan İmrak, "Ters lalelerin olduğu bölgeyi ziyaret etmek istedik. Mardin'den buraya yaklaşık 230 kilometre yol yapıp, geldik. Şu an Siirt Şirvan'dayız. Ters lalelerin olduğu bölgedeyiz. Harika bir duygu içerisindeyim.
Herkesi bu bölgeye bekliyorum. Buraya sahip çıkmamız lazım. Bölgemize en yakın yerlerden bir tanesi, Siirt Şirvan'da yetişiyor. Buraya gelen dağcı ve doğaseverler, bu bitkiye sahip çıkmalı, bu çiçeği korumalı" diye konuştu.
 
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