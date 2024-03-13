1977’den beri girdiği tüm seçimleri kazandı

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nin muhtarlığını, 1977’den bu yana girdiği bütün seçimleri kazanan Tahir Sağsöz yapıyor. 72 yaşındaki Sağsöz, 31 Mart’taki muhtarlık seçimini de kazanıp görevde yarım asrı tamamlamayı hedefliyor

Türkiye'de 1977 yılından bu yana Yakutiye’ye bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde muhtar olarak görev yapan Tahir Sağsöz, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimleri kazanıp 11’inci kez muhtar olmak istiyor.

Hedefinin görevinde yarım asrı geçmek olduğunu vurgulayan Sağsöz hizmet etmeyi, mahallenin sorunlarıyla ilgilenmeyi çok sevdiğini söyledi.

Muhtarlığa başladığı ilk günkü heyecanla çalıştığını ifade eden Sağsöz, “Bugüne kadar belediye başkanı olarak Nihat Kitapçı, Necati Güllülü, Mehmet Ali Ünal, Ersan Gemelmaz, Mahmut Uykusuz, Ahmet Küçükler ve Mehmet Sekmen ile çalıştım. Mahallemizin ismi İstasyon Mahallesi’ydi. Mahalleler birleştikten sonra Ömer Nasuhi Bilmen oldu. Büyük bir alana sahip. 20 bin seçmeni bulunuyor. Görevime yine adayım. Yarım asrı devirmek istiyorum. Seçimde 15 rakibim var. Her şey milletin takdirine kalmış.” diye konuştu.

Asgari ücret verilmeye başlanmasından sonra muhtarlığın cazip bir hale geldiğini söyleyen Sağsöz, “Eskiden muhtarlık parayla yapılmıyordu. Asgari ücret verilmeye başlanınca aday olan olana. Muhtarlık çok önemli bir görev. Bilgi, beceri ve yetenek ister. Halkla iç içe olacaksın. Seni aileden biri olarak görevler. ‘Ben mührü aldım oldum muhtar’ diyemezsin. Herkesin ölüsüne gideceksin, hastasına gideceksin, düğününe gideceksin. İnsanlarla diyaloğu koparmayacaksın.” dedi.

Seçim çalışmasında rakipleri gibi poster veya afiş bastırmadığını vurgulayan Tahir Sağsöz, “Bu yaştan sonra fotoğraf falan yapıştıracak halim yok. Milletin takdirine kalmış bir şey. Bana yakışmaz. Benim seçim çalışmam, fotoğrafım milletin kalbidir.” ifadelerini kullandı.

