16 yaşındaki çocuk, 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi yaraladı

Ankara'da 16 yaşındaki Arda A., 3 saat 15 dakika içinde pompalı tüfekle saldırdığı taksi durağında 4 kişiyi yaraladı. Zanlı, aralarında ağabeyinin de olduğu 4 kişiyi de bıçakladı. Tutuklanan çocuk, arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini dövdüğünü, bu yüzden durağa saldırdığını, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini anlattı



Aktepe Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Arda A. isimli çocuk (16) iddiaya göre duraktan çağırdığı taksiye yanındaki 3 arkadaşıyla bindi.

Arda A. ve arkadaşlarının aralarındaki konuşmasından gasp planı yaptıklarını fark eden taksi şoförü, duraktaki arkadaşlarına telsizle anons ederek durumu bildirdi.

Arda A. ve arkadaşları, taksi şoförünü tehdit edip, araçtan inip uzaklaştı. Bir süre sonra önce caddede Arda Sırça'yı bıçakla yaralayan Arda A., sonra başka bir taksiyle tehdit ettiği taksi şoförünün çalıştığı durağa gitti. Arda A., araçtan inip elindeki pompalı tüfekle durağa rastgele ateş etti.

Güvenlik kamerasıyla görüntülenen olayda taksi şoförü Mert D. ve onu ziyarete gelen babası Refik D. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, panikle kaçan taksi şoförleri Ahmet E. ve Taner Ş. de düşerek yaralandı.

Olayın ardından kaçan Arda A., Kamil Ocak Mahallesi'nde Umut İşgören, aynı mahallede Yusuf Güçlü ve son olarak da ağabeyi Mehmet Ali A.'yı bıçakladı.

3 saat 15 dakika içinde toplam 8 kişiyi yaralayan Arda A., Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Arda A., arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini dövdüğünü ve bu yüzden durağa saldırdığını iddia etti.

Saldırgan çocuk, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Ankara 'nın Keçiören ilçesinde bir çocuk, silahlı ve bıçaklı saldırılarda 8 kişiyi yaraladı.Aktepe Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Arda A. isimli çocuk (16) iddiaya göre duraktan çağırdığı taksiye yanındaki 3 arkadaşıyla bindi.Arda A. ve arkadaşlarının aralarındaki konuşmasından gasp planı yaptıklarını fark eden taksi şoförü, duraktaki arkadaşlarına telsizle anons ederek durumu bildirdi.Arda A. ve arkadaşları, taksi şoförünü tehdit edip, araçtan inip uzaklaştı. Bir süre sonra önce caddede Arda Sırça'yı bıçakla yaralayan Arda A., sonra başka bir taksiyle tehdit ettiği taksi şoförünün çalıştığı durağa gitti. Arda A., araçtan inip elindeki pompalı tüfekle durağa rastgele ateş etti.Güvenlik kamerasıyla görüntülenen olayda taksi şoförü Mert D. ve onu ziyarete gelen babası Refik D. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, panikle kaçan taksi şoförleri Ahmet E. ve Taner Ş. de düşerek yaralandı.Olayın ardından kaçan Arda A., Kamil Ocak Mahallesi'nde Umut İşgören, aynı mahallede Yusuf Güçlü ve son olarak da ağabeyi Mehmet Ali A.'yı bıçakladı.3 saat 15 dakika içinde toplam 8 kişiyi yaralayan Arda A., Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.Arda A., arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini dövdüğünü ve bu yüzden durağa saldırdığını iddia etti.Saldırgan çocuk, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini öne sürdü.