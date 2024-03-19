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Cesedin yerini çöp konteynerine yazdı!

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Cesedin yerini çöp konteynerine yazdı!
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Sarıyer'de Belgrad Ormanı'ndaki kaynaktan su aalmaya gidenler çöp konteynerinin üzerindeki "Ceset aşağıda" yazısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu
Belgrad Ormanı içinde bulunan kaynaktan Pazar günü su almak için gidenler yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerine yazılan "Ceset aşağıda" notunu gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ormanlık alanda yaptığı aramalarda üzerinde kimliği bulunmayan ve tanınmaz haldeki bir erkeğe ait ceset buldu.
Olay yeri inceleme ekipleri, uçurumdan aşağı atılan ceset üzerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı.
Gelen itfaiye ekibi yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ormanlık alandaki uçurumdan çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çöp konteynerine yazılan notu görerek polise haber veren Dilek Sönmez, "Biz suya gelmiştik. 'Ceset aşağıda' diye yazı gördük. Sonra polise haber verdik. Polisler geldi, daha sonra olay yeri inceleme geldi. Ceset şu an aşağıda, almaya geliyorlar. Olayla ilgili hiçbir şey görmedik, sadece çöp konteynerine yazılan yazıyı gördük" dedi.
 
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