15 bine balık, 1500'e salata

Sarıyer'de bir balık restoranından ödenen 27 bin liralık hesap şoke etti

Türkiye’de gıda enflasyonu yüksek, maliyetler arttı ama özellikle yemek sektöründeki fiyatlar her geçen gün dudak uçuklatmaya devam ediyor.

İstanbul Sarıyer'de bulunan meşhur bir balıkçıda ödenen hesap ise dünyanın en lüks restoranlarının fiyatlarını solladı.

Sarıyer'de bir balık restoranından ödenen 27 Bin Liralık hesap, şoke etti.

