AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, son anket sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.
Murat Kurum son saha araştırmalarında tablonun ne olduğunun sorulması üzerine, "Ben ilk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman bir buçuk, iki puan gerideydik. Piyasada gezen anketlerde de 8-10 puan geride gösteriyordu. Ancak sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık, ilçelere gittik, ziyaretlerimizi yaptık, İstanbullularla bütünleştik. Ve İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. O kardeşliği ben görüyorum yani, o güvenle de konuşuyorum. Ve lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1,4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP’nin anketi de böyle söylüyor. Dolayısıyla biz öndeyiz ama hiçbir şekilde rehavete kapılmadan yine teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde, motivasyon içerisinde, tüm İstanbullularla birlikte inşallah 31 Mart’ı alacağız. Bu manada kim kiminle beraber olur, buna da bakmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. İnşallah 31 Mart’ta da bu sevinci hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.