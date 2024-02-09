Biden'dan yeni gaf

ABD Başkanı Joe Biden, 1996 yılında hayatını kaybeden Fransa lideri ile konuştuğunu belirtti ve aralarında geçen 'sohbeti' destekçileriyle paylaştı

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokratların adayı olması beklenen Başkan Joe Biden'ın sık sık tartışmalara neden olan ileri yaşı, yine yeni bir gafla gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de 2017'de hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Angela Merkel'i karıştırdı.

Politico'nun haberine göre, Manhattan'daki kampanya etkinliğine katılan Biden, 2021'de düzenlenen G7 toplantısında liderlerle 6 Ocak Kongre baskını olayları hakkında konuştuklarını hatırlattı.

Merkel ile anısını anlatacakken gaf yaparak Merkel'i 2017'de hayatını kaybeden Kohl ile karıştıran Biden, "Sonra Helmut Kohl bana döndü ve 'Sayın Başkan, 1000 kişinin İngiltere Parlamentosu'nun kapılarını kırdığını, içeri girerken bazı polisleri öldürdüğünü ve başbakanın göreve başlamasını engellediğini öğrenseydiniz ne derdiniz?' dedi" ifadelerini kullandı.

81 yaşındaki Biden, 6 Ocak'ta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti.

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını "Macron" şeklinde düzeltmişti.

TRUMP'IN DA GERİ KALIR HALİ YOK

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Biden'ın karşısına çıkmaya hazırlanan eski başkan Donald Trump da sık sık gaflarıyla gündeme geliyor.

Biden'ın kamuoyu karşısında yaşlı olduğu gerekçesiyle sık sık eleştiren 77 yaşındaki Trump Ekim ayında Türkiye ve Macaristan'ı karıştırmış ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Türkiye'nin başbakanı ilan etmişti. Bu olaydan bir hafta sonra ise Macaristan'ın Rusya ile ortak sınırı olduğunu iddia etmişti.

Trump geçen ay da Cumhuriyetçilerin başkan adayı Nikki Haley ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi karıştırmıştı.

