banner913
banner932
Lefke Kaza Mahkemesi 4 Mart’ta kendi binasında hizmet vermeye başlayacak
Lefke Kaza Mahkemesi 4 Mart’ta kendi binasında hizmet vermeye başlayacak
4 0
En çok yağışı metrekareye 2.2 kg ile Yeşilırmak aldı
En çok yağışı metrekareye 2.2 kg ile Yeşilırmak aldı
4 0
 
Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede yaklaşık 800 çift boşanıyor
Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede yaklaşık 800 çift boşanıyor
11 0
Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak
Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak
7 0
“Dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyemeyen milletvekilleri şaibe altındadır”
“Dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyemeyen milletvekilleri şaibe altındadır”
15 0
Paç’a tütünleri veren de tutuklandı
Paç’a tütünleri veren de tutuklandı
26 0
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
17 0
banner1012

13 yaşındaki çocuk, okul arkadaşını bıçakladı

İstanbul Bağcılar'da 13 yaşındaki bir öğrenci, kar maskesi takarak takip ettiği okul arkadaşını bıçakladı. Bacağından yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken saldırgan yakalandı

banner974
13 yaşındaki çocuk, okul arkadaşını bıçakladı
banner971
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, tanınmamak için kar maskesi takarak evine kadar takip ettiği okul arkadaşını bıçakladı.
Olay geçtiğimiz cuma günü yaşandı. İddiaya göre okulda oyun oynadıkları sırada iki öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
13 yaşındaki öğrenci, okul çıkışında kavga ettiği arkadaşını eline bıçak alıp kar maskesi takarak evine kadar takip etti.
Saldırıya uğrayan çocuğun annesi Nuray Yılmaz, ''Geliyor karnına yumruk atıyor, aralarında itişme kakışma oluyor. Çocuk tam zile bastığı anda koşarak geliyor ve bıçağı batırıyor 2 yerinden. Koşarak uzaklaşıyor. Çocuğa kumpas kurmuş, kar maskesi takmış.'' diye konuştu.
Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Aile büyük panik yaşarken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Arkadaşını bıçaklayan çocuk ise polis tarafından yakalandı.
Anne Yılmaz, ''Şikayetçi olduk. Çocuğun ceza almasını istiyoruz bu yaşta bunu yapabiliyorsa büyüdüğünde daha kötü sonuçlar doğuralabilir.'' dedi.
Yaralı öğrencinin tedavisi sürüyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.