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108 yaşındaki Fatım nine coronayı yendi

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Siirt'te yaşayan ve üç doz aşı yaptırdığı belirtilen 108 yaşındaki Fatım Özdemir, 10 günlük corona virüsü tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.

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108 yaşındaki Fatım nine coronayı yendi

 Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne corona virüsü şüphesiyle başvuran 108 yaşındaki Fatım Özdemir’in testi pozitif çıktı. 10 gün hastanede tedavi gören Özdemir, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Özdemir’i aşı sayesinde taburcu ettiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Selahattin Vural, “Hastamız 2 doz Sinovac ve 1 doz da BioNTech aşısı yaptırmış. Hasta tüm yan etkileri göz önünde bulundurularak 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Görüyoruz ki artık bu hastalık aşısızların hastalığı, yaşı ne olursa olsun kardiyak problemi hastaları artık şifayla taburcu edebiliyoruz. Bunu da aşıya borçluyuz” dedi. Özdemir, doktor ve personelin nezaretinde alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı.

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