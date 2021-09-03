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Burs başvuruları online yapılabilecek

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Burs başvuruları online yapılabilecek

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslardan yararlanmak isteyenlerin müracaatlarını online olarak yapabileceklerini açıkladı.

Daire Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 20 Eylül–20 Ekim tarihleri arasında Bakanlığın Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaatlarını yapabileceklerini kaydetti.

Burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin ‘Önemli Bilgiler’ bölümünden ulaşılabileceğini dile getiren Öztürkler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüksek öğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin http://yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemeleri gerektiğini belirtti.

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