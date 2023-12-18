100 aile, “3,4 trilyon Lira” servete sahip

Türkiye'nin en zengin aileleri belli oldu. İlk 100’deki ailelerin toplam serveti dudak uçuklattı

Türkiye’nin en zenginleri Koç ve Sabancı aileleri. Ekonomist Dergisi, en çok ilgi gören ve markalaşan çalışmalarından biri olan ‘En Zengin 100 Araştırması’nın bu yıl 20’ncisini hazırladı. Araştırmada Türkiye’nin en büyük servete sahip isim ve aileleri listelendi. Zenginler listesinde yer alan ilk 100 isim ve ailenin toplam servetinin 120 milyar doların (3,4 trilyon TL’den fazla) üzerinde olduğu hesaplandı. Bu yılki araştırmaya damgasını vuran konu, döviz kurunda yaşanan sert yükselişler oldu. Gayrimenkul değerlemelerinin dolar bazında yükselmesi de bu alandaki zenginlikleri artırdı. Borsa endeksinde doların çok daha üzerinde yaşanan artışlar, halka açık şirketlere yaradı.Yıllardır zenginler listesinin başında olan Koç Ailesi, bu yaz ailesiyle birlikte geçirdiği tekne kazasıyla gündeme gelen Ali Sabancı ve kardeşlerinin oluşturduğu Şevket Sabancı’nın Ailesi ile Erol Sabancı Ailesi yerlerini korudu. “Koç ailesinin” serveti 6 milyar doların üzerinde gösterilirken, 2, 3 ve 4’üncü sıraları paylaşan “Sabancıların” toplam serveti 15 milyar doları aşıyor. Eczacıbaşı Ailesi, Tara Ailesi, Özyeğin Ailesi ve Ülker Ailesi de ilk sıralarda yer aldı. Türk iş dünyasının iş hacminin yurtdışı ile dengeli olması, zenginlerin servetlerinde erimeyi engelledi. Hatta işini yurtdışında daha da büyütebilen aileler, listede daha üst sıralara çıktı.1) Koç Ailesi: Koç Holding/6 milyar dolar üzeri2) Şevket Sabancı Ailesi: Esas Holding/5-6 milyar dolar3) Erol Sabancı ve Ailesi: Sabancı Holding/4-5 milyar dolar4) Türkan Sabancı ve Ailesi: S. Sabancı Holding/4-5 milyar dolar5) Tara Ailesi: Enka Holding/3-4 milyar dolar6) Eczacıbaşı Ailesi: Eczacıbaşı Holding/3-4 milyar dolar7) Hüsnü Özyeğin: Fiba Holding/3-4 milyar dolar8) Murat Ülker: Kökler Holding/2,5-3 milyar dolar9) Özokur Ailesi: Üs Holding/2,5-3 milyar dolar.