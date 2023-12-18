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Yoksulluk sınırı, 47 bin 544 TL'ye yükseldi

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Türkiye’de BİSAM'a göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 13 bin 745 TL'ye, yoksulluk sınırı 47 bin 544 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katını aştı

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Yoksulluk sınırı, 47 bin 544 TL'ye yükseldi
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Türkiye’de DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) hesaplamasına göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı kasım ayında 13 bin 745 TL'ye, yoksulluk sınırı 47 bin 544 TL'ye yükseldi.
Hesaplama, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapıldı.
Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken minimum tutarı ifade ediyor.
Yoksulluk sınırı ise, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplanıyor. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 47 bin 544 liraya ulaşıyor.
Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösteriyor. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 753 liraya ulaşırken, bu değer yetişkin bir kadın için 3 bin 603, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 860, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 528 lira olarak hesaplandı. 
 
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