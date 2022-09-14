Üstel "Ülkenin geleceği turizm üzerinedir"

Başbakan Ünal Üstel, 1974 sonrasında Kıbrıs Türk Federe Devleti oluşturulurken tarım ve hayvancılıkla uğraşan halkın, 1983 yılında KKTC’nin kurulması ve 1986 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve mali iş birliği protokolü imzalanmasıyla birlikte turizmin KKTC’nin lokomotif sektörü olduğunu söyledi.

“Turizmin ülkeye neler kazandırdığını hepimiz görmekteyiz” diyen Üstel, tarım ve hayvancılığın ardından eğitimin, inşaat sektörünün de geliştiğini, ekonomiye hayat vermeye başladığını ifade etti.

Ekonomiye en büyük girdiyi sağlayanın turizm olduğunu dile getiren Üstel, yapılan çalışmalarla yatırımcıları teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Yatak hedefini 50-60 binlere çekmek gerektiğini dile getiren Üstel, bunu yaparken ara eleman ve mesleki okullara da önem vermek gerektiğini vurguladı.

Üstel, tüm sektörlere hayat verenin turizm olduğunu söyleyerek, turizmin ülkeye sağladığı katkıya değindi.

Ülkenin geleceğinin turizm üzerine olduğunu dile getiren Üstel, 2019 istatistiklerine bakıldığında, pandemi döneminde de görüldüğü şekilde ülkede üretilenlerin yüzde 75’nin turizm ve eğitim bölgelerinde tüketildiğini, bu iki sektörün birlikte büyümesi gerektiğini, finansın bu noktada önemli olduğunu belirtti.

Enerji konusuna değinen Üstel, daha süratli bir şekilde ileriye gidilmesi, turizm ve sanayinin önünün açılması için enerji sorununa çare bulmak gerektiğini, Avrupa’da da bu sorunun yaşanmakta olduğunu söyledi.

Üstel, alternatif enerjilerden faydalanmak ve ücretleri düşürmek için hükümetin çalışmalar yapmakta olduğunu kaydetti.

