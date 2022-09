“Politika üretmek için veriye ihtiyaç var”

Politika üretmek için veriye ihtiyaç duyulduğunu, KKTC’de Turizm İstatistik Sisteminin bir an evvel kurulması gerektiğini söyleyen Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, bu konunun 2022 yılı Mali İşbirliği Protokolü içinde de yer aldığını ancak hayata geçirilemediğini, hayata geçirilerek veriler ışığında politikalar üretilmesi gerektiğini belirtti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Halkbank ülke müdürü ile yaptıkları bir görüşmede alternatif turizm, turizmin ekonomiye katkısı konusunda bir soru sorduğunu söyleyerek, Halkbank’ın esnaf ve küçük üreticilere destek veren bir banka olduğu önyargısıyla ona KKTC’li paydaşlarla bir araya gelmeleri önerisinde bulunduğunu dile getirerek, “Bu yolculuk böyle başladı, bugün buradayız” dedi.

Başçeri, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar’a Halkbak’a verdikleri destek için ve Halkbank’a da ülke ekonomisinin bütününü ilgilendiren bir konudaki bu çalışmaya destek verdiği için teşekkür etti.

Kendi ayakları üzerinde duran KKTC’nin yaratılmasında her zaman KKTC makamların yanında olduklarını söyleyen Başçeri, özel sektörün rekabet gücünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, enerji ve gıda arz güvenliği gibi alanlarda yapılacak reformları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Turizmin diğer ekonomik alanları nasıl hareketlendireceği konusunun tartışıldığı toplantılara değinen Başçeri, özellikle Bafra bölgesindeki turizm yatırımlarının tartışıldığı dönemde bu tesislerin tarım ve diğer alanlarda nasıl katma değer olarak KKTC hükümetine geri döneceğinin tartışıldığını hatırladığını belirtti. Başçeri, o günden bugüne otellerin özellikle et ihtiyacını karşılamak konusunda sıkıntı yaşadığına yönelik şikayetlerde bulunduğunu, bunun bardağın boş tarafı olduğunu söyleyerek, “Ama bardağın dolu tarafı da var örneğin bugün KKTC’de Lefkoşa’daki beş yıldızlı bir otelin tüm mefruşatını yapacak bir yerli mobilya sektörü var” dedi.

Turizmin ekonominin birçok alanına katkıda bulunan bir sektör olduğunu dile getiren Başçeri, turizmin şekillendirilmesinin ekonominin boyutlarını geliştirmesi için önemli olduğunu söyledi.

Başçeri, KKTC’nin ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirerek, çalıştayda bu potansiyelin nasıl hayata geçirilebileceğini, ekonominin hareketlenmesi noktasında ortaya konacak görüşlerin, karar vericiler için kıymetli olacağını belirtti.

-“Salgının öğrettiklerini faydaya çevirmek gerek”

Turizmin ekonomi için lokomotif olduğunu ama diğer sektörleri de çekme anlamında bir sorumluluğu bulunduğunu, bütüncül bir yaklaşımın oluşturulması gerektiğini belirten Başçeri, salgının öğrettiklerini faydaya çevirmek gerektiğini ifade etti.

Politika üretmek için veriye ihtiyaç duyulduğunu, KKTC’de Turizm İstatistik Sisteminin bir an evvel kurulması gerektiğini söyleyen Başçeri, bu konunun 2022 yılı Mali İşbirliği Protokolü içinde de yer aldığını ancak hayata geçirilemediğini, hayata geçirilerek veriler ışığında politikalar üretilmesi gerektiğini belirtti.

Başçeri, turizmin birçok konuyla birbirine entegre olduğunu söyledi.

Yeni Ercan Havalimanı Terminali’nin açılmasıyla birlikte önemli potansiyelin KKTC turizminin önüne açılacağına inanç belirten Başçeri, Turizm Geliştirme Ajansı’nın 2021 yılında hedef pazar olarak belirlediği İngiltere ve Almanya’da KKTC’nin tanıtımı adına önemli çalışmalar yaptığını, terminalin açılmasıyla bu çalışmanın meyvelerinin görüleceğini kaydetti.

Başçeri, ülkeye gelen turistlerin ülkenin güzelliklerini görebilmesi gerektiğini, KKTC hükümetinin adanın bütününde turizm adası olduğunu gösterecek yatırımlar yapabilmesi ve kaynak ayırabilmesi gerektiğini ifade etti.

Başçeri, “Kamu maliyesinden desteği alma konusunda öncü olan turizmin kamu maliyesine de katkı veren bir sektör olacağına yürekten inanmaktayım” dedi.