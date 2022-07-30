Uçuş iptalleri, acenteleri canından bezdirdi

Gem Tours ortaklarından Evşim Gagari Demirel, havayollarının sefer iptalleri yüzünden zor zamanlardan geçtiklerini belirtti





Seyahat acenteleri havayollarının uçuş iptalleri yüzünden sıkıntılı günler yaşıyor...

Gem Tours ortaklarından Evşim Gagari Demirel, havayollarının sefer iptalleri yüzünden zor zamanlardan geçtiklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirel, iptallerden dolayı özellikle paket turların etkilendiğini ve operasyonları tekrar planlamakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sosyal medya hesabından isyan etti.

"Her gün gelen uçuş iptallerinden bıktık' diyen Demirel, şunları kaydetti:

"Tura kalmıs 5 gün! 6 ay önce ödeyip satın aldığımız uçuş TK tarafından YİNE(!) İPTAL edildi!! SAW-Ercan 23:05 uçuşu iptal edildi! Alternatif uçuş 18:15de! Her 6-7 turdan en az birinde uçuş değişikliği veya iptali yaşıyoruz!!

Bu iptaller yüzünden Tur Plan programımız darmadağın oluyor! Turu tamamlayabilmek için gecelemeler değişiyor! Geceleme değiştiğinde yer sıkıntısı çıkıyor!

Tekrar tekrar planlama yap! Uçuşlarda son dakika yer ara! Bu değişiklikten dolayı yolcuya ayrı izahat ver! Biz yapmışız gibi üstüne laf duy! Gerçekten bıktırdınız!

Yahu 3 olur 5 olur hadi bişey demeyiz de bu kadar tarife değişikliği ile uçuş iptali kabul edilemez!!

Hadi seferi iptal ettin ! Sefere kayıtlı biletli yolculara alternatif uçuş öner! Başka uçuşta yer ver!!!

Böyle turizm yapılamaz!! bıktık artık gerçekten! bir operasyon için kırk takla atıyoruz! Huzursuzluğu da cabası! Bir tur için en az 3 kere operasyon değişiyoruz! Yeter ! Yeter!!!

Yıllardır karşı olduğum bir konu vardı; Kıbrıs’ı bir tünel yada köprü ile Türkiye’ye bağlamak!! Lafını bile dedirtmezdim! Ama şuan bir proje çıkarılıp bir şekilde yol ile bağlanma fikrini savunuyorum!!

Artık karşı değilim.. Sadece uçak firmalarının eline kalmaktan bıktık!!"

