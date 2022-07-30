Asgari ücretliye vergi darbesi

Asgari ücretten vergi kesilecek. Örneğin bekar bir KKTC vatandaşı 8 bin 600 TL yerine 8 bin 323 TL alacak





Asgari ücretten vergi kesintisi yapılmamasını içeren yasa tasarısı, Meclis’in tatile girmesi ile görüşülememiş, ilgili yasa tasarısı komiteye gönderilmişti.

Yasallaşamayan asgari ücretlilerin vergiden muaf tutulmasını içeren öneri, yeni asgari ücretin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla gündeme geldi.

Çalışanların merakla beklediği yeni asgari ücret sonunda belirlendi ancak çalışanın hayalleri suya düştü. Yeni asgari ücret %56.76’lık hayat pahalılığın altında kalırken bir de bundan “vergi” kesilecek.

Brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak belirlenen asgari ücretten Vergi Yasasında değişikliğe gidilmediği için 250 TL ile 398 TL arasında vergi kesilecek.

Kesilecek olan vergi miktarı, çalışanın medeni durumu, çocuk sayısı, çocuğun eğitimi, eşinin iş durumu ve vatandaşlık gibi kriterlere göre değişecek.

Örneğin bekar bir KKTC vatandaşı 8 bin 600 TL yerine 8 bin 323 TL alacak.

ASGARİ ÜCRETLİYE VERGİ MUAFİYETİ İÇİN ÇALIŞMA

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu toplantısı Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda asgari ücret alan çalışandan vergi alınması konusu ve belediyeler reformu yasa tasarısının görüşüldüğü ifade edildi.

Toplantı sonrasında çıkışta basına açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücretlilerden vergi alınmamasıyla ilgili Maliye Bakanının bir çalışma yapacağını ve en kısa sürede bu çalışmanın tamamlanacağını söyledi.

“Maliye Bakanlığı konu ile ilgili çalışma başlattı” diyen Taçoy, ilgili düzenlemelerin yapılacağını ve asgari ücretin vergiden muaf tutulacağını söyledi.

Belediyeler Reformu ile ilgili ise Taçoy, önümüzdeki günlerde muhalefet yetkilileri ile bir toplantı yapılacağını ve onların kararı ile kendilerinin kararlarının görüşüleceğini belirtti. Taçoy, “meclis grubu toplantısında bize bilimsel bir rapor sunuldu. Muhalefetten gelecek olan öneri ile orta yol bulmaya çalışacağız. Belediye sayılarında bir düşüş olacak ancak sayıların ne kadar olacağı netleşmedi” ifadelerini kullandı.

