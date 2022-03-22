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Turizmde veriler yükseliyor

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2022 yılının ilk 2 ayında turistik tesislerde konaklayan TC uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamı 69 bini geçti

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Turizmde veriler yükseliyor
 
Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Şubat 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 3 bin 32, gecelemede ise yüzde 2 bin 328 arttı.
Ocak-Şubat döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 17’ye yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 3,5 idi.
Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 2 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 69 bin 185 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 2 bin 209 olarak kayıtlara geçmişti.
Bakanlık verilerine göre 2 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 3 bin 487 arttı.
2022 yılının ilk 2 ayında otellerde konaklayan 11 bin 285 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin 796 artış gösterdi.
2022 Ocak-Şubat döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.
Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 206 bin 780 ile geçen yıla oranla yüzde 2 bin 328 artış oldu.
 
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