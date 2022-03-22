Maliye batakta

2020 yılında 536,2 milyon TL açık veren KKTC kamu maliyesi, 2021 yılında 954,7 milyon TL açık verdi. 2021 yılında oluşan bütçe açığı için yıl içinde 612,5 milyon TL iç borçlanma yapıldı







KKTC Merkez Bankası bültenine göre, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı aralık ayı sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 34,08 artarak 79.643 milyon TL’ye yükseldi.

Merkez Bankası’nca hazırlanan ve dünya ekonomisinin genel görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili en güncel istatistiki verilere yer verilen 2021 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bülten yayımlandı.

KKTC Bütçe gelişmelerinin değerlendirildiği KKTC Merkez Bankası bültenine göre, 2021 mali yılının dördüncü çeyreğinde bütçe gelirlerinin 3.487,6 milyon TL ve bütçe giderlerinin 3.817,4 milyon TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

“Böylelikle, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde kamu maliyesi 329,8 milyon TL açık vermiştir” denilen raporda, şu veriler paylaşıldı:

“2021 yılı tamamında bütçe gelirleri 9.431,4 milyon TL bütçe giderleri ise 10.386,1 milyon TL olmuştur. Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,8 artış yaşayarak 2021 yılı tamamında 5.897,4 milyon TL olmuştur. Bütçe gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan bağış, yardım ve krediler kalemi ise 2021 yılı tamamında 1.839,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında bütçe giderleri içerisinde en büyük paya sahip ilk iki kalem ise cari transferler ve personel giderleri olup, sırasıyla 4.290,2 milyon TL ve 3.514,1 milyon TL olarak gerçekleşmişlerdir. İlgili kalemlerin toplam bütçe giderleri içindeki payı ise cari transferler için yüzde 41,3 ve personel giderleri için ise yüzde 33,8 olmuştur. 2020 yılında 536,2 milyon TL açık veren kamu maliyesi, 2021 yılında 954,7 milyon TL açık vermiştir. 2021 yılında oluşan bütçe açığının karşılanmasında kullanılmak üzere yıl içinde 612,5 milyon TL net iç borçlanma yapılmıştır.”

KKTC ENFLASYON GELİŞMELERİ

Raporda, “KKTC Enflasyon Gelişmeleri” başlığı altında ise şunlar kaydedildi:

2021 yılı dördüncü çeyreğinde KKTC’de bir önceki aya göre enflasyon oranları Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla yüzde 3,23, yüzde 5,52 ve yüzde 15,16 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon oranları Ekim ayında yüzde 23,63, Kasım ayında yüzde 27,39 ve Aralık ayında ise yüzde 46,09 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Aralık ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler yüzde 77,65 ile ulaştırma, yüzde 60,43 ile mobilya ve ev aletleri ve yüzde 58,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler kalemleri olmuştur. 2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla en düşük fiyat artışı ise yüzde 16,07 ile alkollü içecekler ve tütün kaleminde olmuştur.”