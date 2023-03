Turizm ve etkinlik sektörünün devleri KKTC’de buluşuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), etkinlik ve turizm sektörünün en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sektörün “Oscar”ları olarak bilinen ve bu yıl 11’nci kez düzenlenecek ACE of MICE organizasyonu, 8-9 Nisan’da Elexus Hotel & Convention’da gerçekleşecek

KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Elexus Hotel & Convention, Cyprus Royal Turizm ve TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) destekleriyle 8-9 Nisan 2023 tarihinde gerçekleyecek olan etkinlik, sektörün ulusal ve uluslararası markalarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Nisan ayında yapılacak ACE of MICE organizasyonu kapsamında Elexus Hotel & Convention’da bir basın toplantısı düzenlendi. KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakan Müsteşarı Serhan Aktunç, Elexus Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt, Cyprus Royal Kurucu Ortağı Rauf Denktaş ve Dream Project CEO’su Volkan Ataman’ın yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunuldu.

Bakan Müsteşarı Serhan Aktunç basın toplantısında yatığı açıklamada şunları diler getirdi; “Bizim 2019’da cari açığımızın yüzde 60’ını kaplıyordu turizm. 960 milyon dolar net turizm gelirimiz vardı. Bu turizm gelirlerinin turizm için kullanılması gerekiyor. Her zaman bu sektörün desteklenmesi gerek. Biraz araştırma yaptım MICE sektörü ile ilgili. En önemli nokra benim için, bizim ülkemizde 650-700 dolar turistin bıraktığı paradır kişi başı. MICE turizm için gelen insanlar bunun yaklaşık 3-4 katını bırakıyorlar ülkeye. O yüzden çok değerli bir turizm çeşitliliği. Hep söyleriz, turizmin çeşitlendirilmesi gerekir, sürdürülebilir olması gerekir. Özellikle düşük sezonda olan bir organizasyon. O yüzden esnaf açısından çok değerli. Turizm Bakanlığı olarak da bu sektörü, bu organizasyonu destekliyoruz.”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Cyprus Royal Kurucu Ortağı Rauf Denktaş ise “Böylesine büyük bir organizasyonun KKTC’de olması tabi ki bizleri de çok mutlu ediyor. Hem ülkemizin turizm geleceği açısından hem sağlayacağı ekonomik katkı açısından çok önemli bir organizasyon” dedi.

Organizasyonun mekan sponsorluğunu üstlenen Elexus Hotel’in Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt da “ACE of MICE kendi alanında Türkiye’nin en saygı gören ödül törenlerinden biridir. Bunun Kıbrıs’ta yapılması hem ada için hem de buradaki bu sektörde fayda sağlayan insanlar için gerçekten çok önemli. Buraya gelecek insanlar bu sektörün duayenleri. Bütün otelcilerimizi, bütün acentalarımızı burada görmeyi çok isteriz” açıklamasında bulundu.

KKTC’NİN TANITIMINA KATKI SUNULACAK

Düzenlenen basın toplantısında, Masters of Events Corporate Awards ile ilgili açıklamalarda bulunan Dream Project CEO’su Volkan Ataman şunları dile getirdi: “Bu yıl 11’incisi olacak organizasyonumuzda, etkinlikler düzenleyen ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlerin satın alma heyetleri ile B2B network toplantılar ve interaktif kaynaşma programları yapılacak. Katılımcı otel, acente, turizm ve etkinlik sektörü profesyonellerinin, ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlerle 2 gün boyunca özel toplantılar yapacağı etkinlikte, yeni iş bağlantıları oluşurken aynı zamanda KKTC’nin kongre, toplantı ve etkinlik destinasyonu olarak ön plana çıkmasına katkı sağlanacak. Bu bağlamda bu önemli organizasyona tüm KKTC turizm ve etkinlik sektörünün katılımını bekliyoruz. ”

SEKTÖR PROFESYONELLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

ACE of MICE organizasyonu ile 10 yıldır sektöre önemli katkılar sağladıklarını aktaran Ataman, KKTC’deki bu etkinlik ile bunu bir üst noktaya taşıyacaklarını vurguladı. Ataman sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu seneki Masters of Events Corporate Awards ile yine ulusal ve uluslararası çok önemli markaları ve değerli isimleri buluşturacağız. Bu büyük organizasyonla; etkinlik sektörünün faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu yaratmayı, MICE (Meeting, Incentives, Cenferences and Events) sektörünü ve sektörden hizmet alan kurumsal şirketleri ödül gecesi vasıtasıyla bir araya getirmeyi ve Türk kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte arttırmayı hedefliyoruz.”

8 Nisan akşamı gerçekleşecek MOE Party’de keyifli bir gece yaşanacağını belirten Ataman, 9 Nisan akşamı ise kırmızı halı seremonisi ile başlayacak ve gala yemeği ile devam edecek olan Corporate Awards Ödül Töreni’nde sektörünün en iyilerinin 26 ayrı kategoride ödüllendirileceğini dile getirdi. 17 Şubat itibariyle başlayacak ödül başvuruları 24 Mart tarihine kadar devam edecek.