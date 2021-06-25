Ruslar akın akın geliyor

Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya'ya her gün binlerce Rus turist geliyor. Antalya'ya iki günde 20 bin turist gelirken, sezonda 5 milyon civarı Rus turistin ağırlanacağı tahmin ediliyor

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, Rus tatilciler Antalya'ya akın etti. Antalya'ya iki günde 20 bin turist geldi.Antalya'da, plaj ve koylarda yoğunluk dikkat çekiyor.Kararı sevinçle karşılayan Rus turistler rezervasyon yaparak uçaklarla Antalya'ya geldi. Kent, iki günde 20 binin üzerinde Rus turist ağırladı.Antalya Havalimanı'na ilk gün 29, ikinci gün 40 uçakla gelen 20 bin Rus turist, tatillerine başladı.5 yıldızlı otelleri tercih eden Rusların en sevdiği destinasyonlardan biri olan Kemer ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor. Rus turistler deniz kum ve güneşin keyfini sürüyor.Günlük ortalama 15-20 bin turistin beklendiği Antalya'da, sezonda 5 milyon civarı Rus turistin ağırlanacağı tahmin ediliyor.Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Rusya'nın 10 farklı havalimanından Antalya'ya gelişlerin başladığını belirtti. Farklı ülkelerden de gelişlerin devam ettiğini kaydeden Varol, “Rusların gelmeye başladığı ilk günde 40'tan fazla uçak ve 10 binin üzerinde yolcu ciddi bir rakam. Bu durum ilerleyen günlerde rakamın artacağını gösteriyor" dedi.Yoğun günlerin hafta sonları olduğunu ifade eden Varol, “Yurt dışından gelen yolcu sayılarıyla birlikte günlük 35 binleri gören rakamlar var. Ruslarla birlikte bu rakamlar günlük 50 binleri buluyor. Özellikle bu temmuz ağustos ayı için iyi beklentiler oluştu. Almanya'dan da iyi haberler alıyoruz. İngiltere kendi içindeki sorunları çözünce gelişler başlayacak. Ukrayna 2019'un üzerine çıktı. Vaka sayıları azaldı, iyi bir yaz olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.Öte yandan 1 Ocak- 21 Haziran tarihleri arasında Antalya Havalimanı'na 12 bin 994 uçakla iç ve dış hat olmak üzere toplamda 1 milyon 828 bin 76 yolcu iniş yaptı.Ukraynalıların ilk sırada yer aldığı verilerde Polonya'dan gelen turistlerin de ilk 5'te yer alması dikkati çekti.2021 yılı ilk 6 ayı içerisinde Ukrayna'dan 345 bin 43, Rusya'dan 280 bin 437, Almanya'dan 145 bin 414, Polonya'dan 67 bin 502, Belarus'tan 37 bin 293 yolcu geldi. En az yolcunun geldiği ülke ise 5 bin 400 turist ile İsveç oldu.