Korona testi 10 aydır pozitif çıkıyor

Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri milyonlarca insanın hayatına mal oldu, bir o kadarının da hastaneye yatmasına ve uzun süreler tedavi almasına yol açtı. Bristol'de yaşayan Dave Smith ise başına gelen inanılmaz olayla kimsenin kırmak istemeyeceği bir rekorun sahibi oldu





İngiltere’nin Güney Batısındaki Bristol’de 72 yaşındaki Dave Smith’in 305 gün boyunca corona virüs geçirdiği ortaya çıktı.

İlk olarak Mayıs 2020’de corona virüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan Smith’in Covid testi 305 gün boyunca pozitif çıkarak tarihe geçti.

72 yaşındaki emekli sürüş eğitmeni Dave Smith’in hastalığı 10 aydan fazla sürerken, bu vakanın Temmuz ayında Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ne (ECCMID) sunulacağı ve “literatürde kaydedilen en uzun enfeksiyon" olarak inceleneceği belirtildi.

‘KARIM BEŞ KEZ CENAZE TÖRENİ DÜZENLEMEYE BAŞLADI’

Mayıs 2020’de corona virüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan Smith, sekiz gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilirken, daha sonra nefes darlığı ve ateşe bağlı akut sorunlar şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Guardian’a açıklamalarda bulunan 72 yaşındaki Smith, “Ne zaman kötüye doğru gitsem daha da kötüleştim ve ölümün eşiğine geldim. Karım benim için beş kez cenaze töreni düzenlemeye başladı" dedi.

‘BÜTÜN AİLEMİ BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDIM, KEŞKE YAPMASAYDIM’

Halihazırda sağlık durumu iyi olan ve corona virüs testi negatif çıkan Smith, "Uzun süre hastanede kaldıktan sonra bütün aileyi onlarla barışmak için çağırdım. Keşke şimdi çenemi kapalı tutsaydım" diye konuştu.

Bristol Üniversitesi, North Bristol NHS Trust ve Public Health England'dan akademisyenler, Smith'in geçen yılın ortasında öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını söylerken, daha sonra Ağustos, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında hastanede yattığını belirtti.



