Otellerde kısmi toparlanma

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre turistik konaklama tesislerinin 9 aylık ortalama doluluk oranları Eylül’de %24,2 ile son iki yılın zirvesine çıktı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi’nin verilerine göre turistik konaklama tesislerinin 9 aylık ortalama doluluk oranları Eylül’de %24,2 ile son iki yılın zirvesine çıktı.Veriler Eylül ayı doluluk oranının %34,3 düzeyinde olduğunu gösterirken, bu oran geçen yılın aynı ayına göre %535,2’lik bir artışa işaret ediyor.Eylül 2020’de turistik tesislerin doluluk oranı sadece %5,4 seviyesindeydi. Geçtiğimiz ay yaşanan bu artış Ocak-Eylül 2021 döneminin ortalama doluluk oranını son iki yılın yüksek rakamına ulaştırdı.Dokuz aylık ortalama (%24,2) doluluk oranı Ocak-Eylül 2020 periyoduna kıyasla %19,8 oranında daha yüksek düzeyde geldi. 2020’nin aynı periyodunda ortalama doluluk oranı %20,2 olarak kayıtlara geçmişti. 2020 yılına oldukça iyi ve 2019’a göre daha yüksek doluluk oranlarıyla başlayan turistik tesisler, Mart başı itibarıyla ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınının etkisiyle kapanacak noktaya gelmiş, Nisan-Mayıs 2020’de kapılarına kilit vurmuştu. 2021’in ilk yarısında da aynı etkilerin sancısını yaşayan sektör, son dört aydır kısmen toparlanma çabası içinde.Turizmciler 2021’in ilk altı ayında rakamların neredeyse ülke tarihinin en düşük seviyesine gerileyip “dibe vurduğunu” belirtirken, Haziran’da hafif canlanan, Kurban Bayramı’nın etkisiyle Temmuz ayında iyi bir noktaya ulaşan doluluk oranının Ağustos ayında yüksek bir noktaya ulaştığına işaret ettiler. Eylül ayı doluluk sonuçlarının 2021’in en yüksek seviyesinde gelmesini bekleyen turizmciler, %34,3 ile Ağustos’un altında kalan rakamla biraz üzülse de yakalanan dokuz aylık yüksek ortalamayla teselli buldu.Turizm sektörü için en önemli göstergelerin başında gelen doluluk oranları 2021’in ilk ayında %4,1, Şubat’ta %2,5 ve Mart’ta %1,8 oranında gerçekleşirken, 2020’nin aynı aylarının oldukça uzağında kalmıştı.Nisan’da %9,5 ile Mayıs’ta %14,4’lük rakamlar, 2020’de bu aylarda turistik tesislerin kapalı olması dolayısıyla kıyaslanamazken, Haziran ayının %13,9’luk oranı, geçen yıla göre %195,7 oranında daha yüksek geldi.Kurban Bayramı’nın da etkisiyle Temmuz %26,1’lik doluluk oranı yakalandı ve bu rakam geçen yıla göre %130,4 oranında daha yüksek oldu. Turistik tesislerde 2021 yılının en yüksek doluluk oranı ise %38,4 ile Ağustos ayında yakalandı. Bu oran geçen yıla kıyasla %82,9 oranında daha yüksekti.