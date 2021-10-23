Saner’den adaylığa devam mesajı

Video skandalı ile gündeme gelen Saner, UBP kurultayında adaylıktan çekilme niyetinin olmadığını açıkladı



Video skandalı ile gündeme gelen UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner,

UBP kurultayında aday olduğunu “şuan için adaylıktan çekilme gibi bir gündeminin olmadığını” açıkladı.

“Şuan için adaylıktan çekilmek gibi bir şey yok. Adaylığım devam ediyor. Son kararımı Pazartesi vereceğim” diyen Saner konuyla ilgili adli süreci takip edeceğini söyledi. Saner “Siyasi bir kumpasın kurbanıyım. Bu yaşanan herkesin başına gelebilecek bir şeydir. Konu sadece ben değilim, memleketimizin içine sokulmak istendiği kötü durumdur. Saldırıya uğrayan siyaset kurumunun bütünüdür, olaya bu açıdan bakmakta fayda görüyorum” ifadelerini kullandı.

