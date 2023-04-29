KKTC'YE İRANLI İLGİSİ

Kara sınır kapılarından 20 yılda 141 milyon giriş-çıkış işlemi yapıldı. Son 15 yılın verilerine bakıldığında, 2008’de toplam geçişlerin yüzde 53’ünü KKTC vatandaşları, yüzde 29’unu diğer ülke vatandaşları, yüzde 19’unu ise GKRY vatandaşları yaparken; 2022 itibariyle KKTC vatandaşlarının geçişleri toplam geçişlerin yüzde 29’una düştü

Kıbrıs’ta adanın kuzeyiyle güneyi arasında ilk kara sınır kapılarının geçişlere açıldığı 23 Nisan 2003’ten bu yana 20 yıl geçti… Bu sürede kara sınır kapılarından neredeyse 141 milyon giriş-çıkış işlemi yapıldı.İlk yıllarda yıllık 4-6 milyon arasında değişen geçiş işlemleri, pandeminin hemen öncesinde, 2019 yılında 13 milyona kadar yükseldi.Pandemi nedeniyle geçişlerin kısıtlandığı 2020-2021 yıllarında yeniden 3-4 milyona düşen giriş-çıkış toplamı, geçen yıl tekrar 13 milyonu gördü.Bugün sayıları 9 olan kapılardan ilk açılan üçü olan başkent Lefkoşa’daki Ledra Palace, Beyarmudu ve Mağusa’daki İki Buçuk Mil sınır kapılarından serbest geçişler, 23 Nisan 2003’te başlamıştı.1974’ten beri çok sınırlı geçişlerin yapılabildiği Kıbrıs’ta 20 yıl önce ilk üç kapının kimlik veya pasaport ibrazıyla geçişlere açılması, adada tarihi dönüm noktalarından biri addediliyor. Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın adını taşıyan çözüm planlarının müzakere edildiği o dönemden tam bir yıl sonra 24 Nisan 2004’te Annan Planı iki halkın referandumuna sunulmuştu. Referandumda Kıbrıslı Türklerden yaklaşık yüzde 65 “evet” Kıbrıslı Rumlardan ise yüzde 76 “hayır” sonucu çıkmıştı.SON YILLARDA TOPLAM GEÇİŞLERDE KIBRISLI RUMLARIN ORANI ARTTIKıbrıs’ta kapılardan uyruklara göre geçişlerin yıllar içindeki değişimine bakıldığında, ilk yıllarda Kıbrıslı Türklerin geçiş oranının, Kıbrıslı Rumlar ve diğer ülke vatandaşlarına göre oldukça yüksek olduğu, ancak son yıllarda bunun değiştiği, Kıbrıslı Rumların geçişlerinin toplam geçişler arasında yüzde 43’lere yükseldiği görülüyor.Son 15 yılın verilerine bakıldığında, 2008’de toplam geçişlerin yüzde 53’ünü KKTC vatandaşları, yüzde 29’unu diğer ülke vatandaşları, yüzde 19’unu ise GKRY vatandaşları yaparken; 2022 itibariyle KKTC vatandaşlarının geçişleri toplam geçişlerin yüzde 29’una düştü, GKRY vatandaşlarının toplam geçişler arasındaki yüzdesi ise yüzde 43’e yükseldi.Bu durumda, dövizdeki yükselişle birlikte, Kıbrıslı Rumların alışveriş için Kuzey Kıbrıs’a daha sık geçmesinin etkili olduğu düşünülüyor.Öte yandan pandemi sırasında, geçişlerin kısıtlandığı dönemde, Kıbrıslı Türklerin geçişlerinin, toplam geçişlerdeki payının oldukça yükseldiğigörülüyor. Bu durum, pandemi sırasında, Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’a çalışmak için geçme izni verilmesinden kaynaklanıyor.Havalimanı, bayram haftası boyunca 507 uçağa ve 63 bin 873 yolcuya hizmet verdiKKTC Havalimanı, 20- 25 Nisan tarihlerini kapsayan 6 günlük Ramazan Bayramı döneminde toplam 507 uçağa ve 63 bin 873 yolcuya hizmet verdi.Havaalanında azami yoğunluk bayramın ilk günü olan perşembe ve devam eden hafta sonundaki Pazar günü yaşandı. 20 Nisan Perşembe günü 11 bin 303 yolcu ve 95 uçağa hizmet verilirken, bayramın son günü olan 23 Nisan’da ise Ercan Havalimanı’nı 11 bin 847 yolcu ve 95 uçak kullandı.Havalimanı Ramazan Bayramı haftasında gerçekleşen 6 günlük yolcu ve uçak trafiği verilerine göre, 254 gelen ve 253 de giden uçak ile 30 bin 729 gelen ve 33 bin 144 ise giden yolcuya hizmet verdi.Havalimanı, 20 Nisan’da 11 bin 303, 21 Nisan’da 10 bin 507, 22 Nisan’da 8 bin 824, 23 Nisan’da 11 bin 847, 24 Nisan’da 10 bin 941, 25 Nisan’da ise 10 bin 451 kişi gelen ve giden yolcuya hizmet verdi.6 gün boyunda ise Havalimanı’na 507 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. 20 Nisan’da 95, 21 Nisan’da 87, 22 Nisan’da 73, 23 Nisan’da 95, 24 Nisan’da 87 ve 25 Nisan’da ise 70 uçak iniş ve kalkış yaptı.Kuzey Kıbrıs’a hava ve deniz yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı %48.6 oranında arttı. Türkiye 267 bin 474 kişiyle KKTC’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke olurken, İranlılar 11 bin 102 kişiyle, 9 bin 434 olan Rus ziyaretçi sayısını geçtiKuzey Kıbrıs Ocak, Şubat ve Mart aylarında hava ve deniz yoluyla gelen 338 bin 225 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Turizm Bakanlığı’nın 2023 yılı ilk çeyrek turizm verilerine göre ülkemize gelen yolcu sayısı (KKTC uyruklular hariç) geçen yıla göre %48.6 oranında artış gösterdi. 2022’de bu sayı 227 bin 598 kişiydi. Veriler, üç aylık dönemde KKTC’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkenin 267 bin 474 kişiyle Türkiye olduğu kayıtlara geçti. TC uyruklu yolcu sayısı tüm gelenlerin %79’una ulaştı.Kuzey Kıbrıs’a hava ve deniz yoluyla gelen üçüncü ülke uyruklular içinde ilk sıraya İranlılar yükseldi. 2022’de 6 bin 788 olan İranlı ziyaretçi sayısı %63.5 artışla 11 bin 102’ye yükseldi.İranlıların tüm üçüncü ülke uyruklular arasında %15.7’lik paya ulaştı. Geçen ay ilk sırada yer alan Rusya vatandaşları 9 bin 434 kişi ve %13.3 payla ikinci sıraya gerilerken, Rusların yıllık bazda %278 oranındaki artışı dikkati çekti. Almanya vatandaşları 5 bin 863 kişi ve %8.3 payla üçüncü sırada geliyor.Hava ve deniz yoluyla gelen Afrika kıtası ülkeleri vatandaşlarındaki düşüş ise sürüyor. En büyük grubu oluşturan Nijeryalıların sayısı 5 bin 199 kişiden 2 bin 145’e inerken, düşüşün %59 oranında olduğu hesaplandı. Demokratik Kongo’dan gelenler %59 oranında azalırken, Kamerunlular %33; Somalililer %67; Kenyalılar %4; Ruandalılar %7 azaldı. İç savaşın olduğu Sudan’dan gelenlerdeki %112’lik artış (583’ten 1,234’e) ise ilginç bir veriyi oluşturdu.Ocak-Mart 2023 döneminde otellerin konaklama ve geceleme sayıları ciddi oranda yükseldi. İlk üç ayda otellerde konaklama oranı %42 arttı. Otellerdeki toplam geceleme sayısı %36 artışla 603 bin geceye ulaştıTurizm Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Mart 2023 periyodunda turistik tesislerde konaklayan toplam yabancı uyruklu sayısı 194 bin 993 kişi olarak kayıtlara geçti. Otellerde konaklayan kişi sayısına 11 bin 173 KKTC uyruklu da eklenince bu rakam 206 bin 166’ya kadar yükseliyor. Turizm Planlama Dairesi’nin turistik tesislerden derlediği rakamlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42,2 (61 bin 169 kişi) artışa işaret ediyor. 2022’de aynı dönemde otellerde konaklayan kişi sayısı 144 bin 997 kişiydi.Bakanlık verilerine göre 2023’ün ilk çeyreği için otellerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı, 2022’nin aynı dönemine kıyasla %28,5 oranında artışla 108 bin 757 kişiden, 139 bin 705 kişiye çıktı. Üçüncü ülke uyruklu sayısı ise %114,2 artışla 25 bin 814 kişiden, 55 bin 288 kişiye ulaştı. Veriler, turistik tesislerde konaklayanların %67.8’inin TC uyruklu; %26.8’inin 3’üncü ülke uyruklu ve %7.2’sinin de KKTC uyruklu olduğuna işaret ediyor.2023 Ocak-Mart periyodunda otellerdeki toplam geceleme sayısı 2022’nin aynı dönemine kıyasla %36,3 düzeyinde artarak 442 bin 248 geceye çıktı. Özellikle 3’üncü ülke uyrukluların geceleme sayısındaki artış dikkati çekti. TC uyruklularda geceleme sayısı 2022’e kıyasla %21 artışla 305 bin 920’den, 370 bin 027 gecelemeye çıktı. 3’üncü ülke uyruklu yabancıların geceleme sayısı %81 artışla 116 bin 320’den, 210 bin 502’ye yükseldi. KKTC uyruklular da ise geceleme sayı geçen yıla kıyasla %10,3 artışla 20 bin 008 geceden 22 bin 070 geceye ulaştı.