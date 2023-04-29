“Acımızı tarif etmek mümkün değil”

Strazburg’ta düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’ne katılan CTP milletvekili Armağan Candan, Şampiyon Melekler formasıyla konuşma yaptı

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’ne (AKPA) üye UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti, AKPA 2023 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul toplantılarına katıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, Strazburg’ta düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde (AKPA) konuşmasını Şampiyon Melekler formasıyla yaptı. Candan, konuşmasını 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem esnasında Adıyaman’da kaybedilen Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) voleybol takım oyuncuları için Şampiyon Melekler forması ile yaptı. Candan, AKPA gündeminde bulunan 'Doğal afetlerin önlenmesi, afetlere hazırlanılması ve sonuçlarıyla başa çıkılmasına ilişkin siyasi stratejiler' başlıklı raporun görüşmesinde söz aldı. Candan konuşmasını Şampiyon Meleklerin anısına ve ailelerine ithaf etti.

AKPA çalışmalarına katılan Candan’ın konuşmasının tamamı şu şekilde:

“6 Şubat tarihinde Türkiye'de gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Depremler Türkiye ve Suriye'de milyonlarca insanı etkilemiş ve resmi makamlara göre 57 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Hayatını kaybedenlerin arasında 50 de Kıbrıslı Türk bulunmaktadır. Adıyaman'daki İsias Otel'de bulunan Mağusalı voleybol takımını oluşturan çocuklarımızın arasından ise maalesef kurtulan olmamıştır. Bu konuşmamı kaybettiğimiz çocuklarımızın hatırası ve aileleri için yapıyorum. Yaşamakta olduğumuz acıyı tarif etmek mümkün değil. Yargı süreçleri başlatılmış durumdadır. İnsanlarımızın depremde hayatını kaybetmesine neden olan ve adeta toza dönen binalardan sorumlu olan herkesin cezaları verilene kadar yargı süreçlerinin takipçisi olacağız.

İnsan hayatı bizler için en değerli şeydir. Bu yüzden gelecekte insanların güvensiz binaların altında kalarak can vermesine izin verilmemelidir. Gereken dersler çıkarılarak yeni binalar ona göre inşa edilmelidir. Kuzey Kıbrıs olarak deprem olur olmaz bölgeye kurtarma ekipleri ve birçok yardım malzemesi gönderdik. Şu anda depremden etkilenerek bölgeden kaçan binlerce insana Kıbrıs'ın kuzeyinde ev sahipliği yapıyoruz. Bu zor zamanda hepimiz uluslararası toplumun dayanışma ve işbirliğine şahit olduk. Bu trajedi ile başa çıkabilmek için yüzden fazla ülke Türkiye'ye yardıma koştu. Bu ülkeler arasında Yunanistan, Ermenistan ve Kıbrıslı Rum yurttaşlarımızın da olması ayrıcaanlamlıydı. Deprem vesilesiyle uluslararası dayanışma ve işbirliğinin önemi bir kez daha görüldü.

Sadece zor zamanlarda değil özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde ortak konularda karşılıklı fayda için işbirliği yapılabilmesi çok önemlidir. Umuyorum ki Türkiye ve Yunanistan'da Mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra Kıbrıs adasının da merkezinde olduğu Doğu Akdeniz'de yeni fırsatlar ortaya çıkacak ve işbirliği, refah ve barış için birlikte adımlar atılabilecektir.”

