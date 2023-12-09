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KKTC, İzmir’de tanıtımda

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KKTC, İzmir 2023 Turizm Fuarında yer aldı

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KKTC, İzmir’de tanıtımda
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, 7-9 Aralık 2023 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşen olan, Travel Turkey İzmir 2023 Turizm Fuarında yerini aldı. 
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, turizmde, koronavirüs salgını öncesi rakamlara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Türkiye ile KKTC arasında turizmle ilgili projelerin önemini vurgulayan Ataoğlu, KKTC'nin yatak kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalar yapılmasının zorunlu olduğuna işaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Temmuz ayında Yeni Havalimanı'nın hizmete girdiğini hatırlatan Ataoğlu, geniş gövdeli uçakların da böylece havalimanına inmeye başladığını ifade etti.
Ataoğlu “KKTC’nin doğal, kültürel ve tarihsel turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu anlatarak, “Kısa süre önce açılan yeni hava limanı KKTC için çok şey demek. Yeni havalimanımız sayesinde ülkemize gelen turist sayısının ciddi şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bir KKTC vatandaşı olarak bunun da mutluluğunu elbette ki yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimiz de aynı şekilde sürüyor” diye konuştu.
SunExpress Havayollarının KKTC’ye seferler başlatmasına da değinen Ataoğlu, bu gelişmenin turizm açısından oldukça önem arz ettiğini ifade ederek, SunExpress yetkililerine teşekkürlerini sundu.
İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen TTI İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi Fuar İzmir'de kapılarını açtı.
Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren TTI İzmir ile eş zamanlı olarak; 7-10 Aralık tarihleri arasında TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı üçüncü kez, TTI Health 1'inci Sağlık Turizmi Fuarı da ilk kez ziyaretçilerini ağırlıyor.
 
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