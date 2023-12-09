“Derinya’da endişe hakim”

Derinya Belediye Başkanı Karayannis, Türk tarafının Derinya bölgesi sakinlerinin evlerine 100 metre mesafede askeri yapılar oluşturduğunu söyledi

Haravgi gazetesi “Türk işgal güçlerinin sınır kapısının sağ tarafında, Paralimni’deki Kappari bölgesine kadar olan yerde son zamanlarda gerçekleştirdikleri tahkimat çalışmaları (savaşlarda kullanılmak üzere savunma amaçlı inşa edilmiş askeri yapılar) yüzünden Derinya bölgesinde endişe hâkim olduğunu” iddia etti.

Habere göre Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis gazeteye yaptığı açıklamada, bunların tahkimat çalışması olduğunu ve ara bölge içerisinde olmasa da bunların Derinya bölgesi sakinlerinin evlerine 100 metre mesafede olduğunu öne sürdü.

Durumu endişe verici olarak nitelendiren ve Türk Ordusu'nun Derinya’daki yerleşim bölgesine giderek yaklaştığı iddiasında bulunan Karayannis, bölgedeki insanların kendilerini "güvende hissetmemelerinden ötürü" hükümeti önlemler almaya çağırdı.

Son 24 saattir Türklerin yaptığı çalışmaların durduğunu da söyleyen Karayannis, Türklerin muhtemelen yapmak istedikleri şeyi bitirdiklerini sözlerine ekledi.

Derinya Belediye Başkanının ifadelerini yorumlayan Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında, Derinya’daki Türk faaliyetlerinin ara bölge içerisinde olmamasına rağmen Rum tarafında bir endişe olduğunu ifade etti.

Letimbiotis açıklamasında yetkili makamların konuyu takip ettiğini ve gerekli girişimlerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

