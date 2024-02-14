Kaya Palazo Girne Forbes dergisine konu oldu

Kaya Palazo Resort & Casino Girne Otel Amerikan’ın en prestijli iş dünyası dergisi olan Forbes’a konu oldu. Dergi “Kuzey Kıbrıs'ta Muhteşem Bir Tatil İçin Kaya Palazzo Resort & Casino Girne” başlığıyla verdiği haberinde KKTC’nin doğası, denizi, kültürel zenginliklerinden bahsedilirken, Kaya Palazzo Resort & Casino Girne Satış Sorumlusu Mustafa Kırtaş ile yaptığı röportajı da verdi.Forbes dergisinin verdiği haber şöyle:Kuzey Kıbrıs hem yerli halk hem de gezginler için merak uyandırıcı bir yerdir. Tam olarak Türkiye olmasa da Kıbrıs'ın kuzeyi ya da bazılarına göre Türk diyebilir yarısı, ziyaretçilere Türk kültürünün en iyi kısımlarından bazılarını, yıl boyunca harika hava koşulları ve yasal kumarhaneler ile birlikte sunuyor.Kaya Palazzo Resort & Casino, Girne, meşhur Türk misafirperverliğinin bir otel-kumarhanenin getirdiği lüks ve heyecanla birleştiği göze çarpan bir örnektir. Akdeniz'in ortasında gerçek bir Las Vegas'tır ve İstanbul'dan yalnızca bir saatlik uçuş mesafesindedir. Kuzey Kıbrıs otelcilik ortamını daha iyi anlayabilmek için doğduğu yer olan Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'ta otelcilik sektöründe çalışmak üzere ayrılan ve arkasına bakmayan Kaya Palazzo Resort & Casino Girne Satış Sorumlusu Mustafa Kırtaş ile konuştuk.Akdeniz'in daha az bilinen tatil beldesinde yaşamak ve çalışmak hakkında şunları söyledi:Kaya Palazzo Resort & Casino, Girne, Fransa'daki Versailles Sarayı'ndan ilham almasıyla bölgedeki diğer otellerden öne çıkıyor. Kayda değer özellikleri arasında sahil konumu, zarif tasarımı, lüks konaklama birimleri, havuza girilebilen odalar ve ayrıcalıklı hizmetler yer alıyor” diye açıklıyor Kaya Palazzo Resort & Casino Girne Satış Sorumlusu Mustafa Kırtaş.Girne Kaya Palazzo Resort & Casino “Otelin ayırt edici unsurları özel restoranlarına, spa tesislerine ve eğlence seçeneklerine kadar uzanıyor. Sarayın zarafetini ve özgün tasarımlarını yansıtan odalar, geniş bahçeleri ve detaylı mimari unsurlarıyla misafirlere eşsiz bir deneyim sunuyor.”Kuzey Kıbrıs'ta çalışmamın temel nedeni turizm sektöründe yıl boyu hizmet veren otellerin bulunmasıdır” diyor Kırtaş. “Bölgenin yaklaşık 300 gün güneşli ve ılıman iklimi, kültürel çeşitliliği ve el değmemiş doğal güzellikleri bu cazibeye katkıda bulunuyor. Doğayla iç içe, güvenli ve sakin yaşam tarzı da burada yaşamayı tercih etmemde bir diğer etken.”“Otelimizin tüm süit odalarının yatak odasında jakuzi bulunması özellikle balayı çiftlerinin tercihi oluyor. Özellikle yaz aylarında özel havuzlu Swim Up odalarımız çok rağbet görüyor” diye açıklıyor. “En göze çarpan odamız, içinde hamam, buhar odası, masaj odası, özel bahçe, direkt deniz manzarası ve giyinme odası bulunan Royal Spa Suite Swim Up'tır.”Kırtaş, "Kaya Palazzo Resort & Casino, lüks, konfor ve kaliteli hizmet odaklı bir kişiliği bünyesinde barındırıyor" diyor.Kirtaş, "Kaya Palazzo'nun yakınında Girne Kalesi, St. Hilarion Kalesi, Kıbrıs Anıtı, bitişik çıkarma gemisi, Karmi İngiliz köyü ve Bellapais Manastırı var" diyor. “Bunlar mutlaka ziyaret edilmesi tavsiye edilen tarihi yerler. Yürüme mesafesinde olmasalar da arabayla kısa bir mesafedeler!”