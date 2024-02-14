ABD amfibi saldırı gemisi USS Bataan Larnaka Limanı’nda

ABD donanmasının Doğu Akdeniz’deki saldırı grubunun ön saflarında yer alan amfibi saldırı gemisi USS Bataan’ın (LHD-5), Pazar gününden beridir Larnaka Limanı’nda demirli olduğu bildirildi.

Fileleftheros, 2 bin 500 deniz piyadesi ve denizci personelinin yanı sıra uçak, helikopter ve diğer amfibi araçlar taşıyan devasa bir üs gemisi olarak tabir edilen amfibi saldırı gemisinin, Larnaka’ya ikmal ve personelini dinlendirmek maksadıyla kısa süreliğine demirlediğini yazdı.

Gazete, Paul Buckhart komutasındaki USS Bataan’ın, insanî görevler de icra edebileceğini, bölgede bulunma sebeplerinden birinin de gerekmesi halinde sivillerin İsrail’den tahliyesi olduğunu yazdı.

Diğer uçak gemilerinin sahip olduğundan daha büyük tıbbi tesislere sahip olduğu kaydedilen ve bir “nükleer uçak gemisinin küçük versiyonu” olarak tanımlanan geminin, füzesavar sistemlerine ve gözlem radarlarına dasahip olduğu eklendi.

Habere göre ABD Büyükelçiliği USS Bataan’ın Doğu Akdeniz’de bulunmasının ABD ve Güney Kıbrıs’ın denizde güvenlik ve istikrar taahhüdünü vurgulamakta olduğu belirtildi ve geminin Larnaka’da kalacağı süre içerisinde aralarında ABD 6’ncı filo komutanı Thomas Ishee’nin de bulunduğu seçkin ziyaretçiler onuruna resepsiyon verileceği kaydedildi.

