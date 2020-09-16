Karantinasız kontrollü açılım için yol bulmalıyız

Otelciler Birliği, siyasilere açık çağrı yaptı ve ülkeyi kapatmanın sürdürülebilir olmadığına dikkat çekerek "karantinasız ama kontrollü açılım için bir yol bulmalıyız" dedi



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) siyasilere açık çağrı yaparak ülkeyi kapatmanın sürdürülebilir olmadığına dikkat çekerek "karantinasız ama kontrollü açılım için bir yol bulmalıyız" dedi.

Birlik Başkanı Dimağ Çağıner şu ifadeleri kullandı:

"Tüm siyasi partilere KITOB olarak açık çağrımızdır; kapanma ile covid'den korunmak mümkün olsa bile sürdürebilir değildir. Sağlıklı açılım için popülizm içermeyecek, karantinasız ama kontrollü açılım için bir yol bulmalıyız. Turizm ve etkilediği sektörlerin çökmesi tüm toplumu etkileyecektir. Çözüm; birlikte bulacağımız sağlıklı açılım yolunun çalışır ve denetlenebilir olmasını sağlamaktır, bunun için de toplumsal uzlaşı olması şarttır. Mecliste temsil edilen partilerin birer temsilcisi olacak bir çalışma grubu oluşturmalıyız. Bu çalışma grubu bulduğu yöntemi bilim kuruluna kabul ettirdikten sonra hükümetin de onayını alarak acil uygulamaya koymalıdır."

