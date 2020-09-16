Sağlık Bakanlığı sınıfta kaldı

Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, Sağlık Bakanı’nın başarısız olduğunu belirterek, Bakan Pilli'ye istifa çağrısı yaptı. Erbaş "Oteller ve gazinoları kapattığınızda bulaş artmıyor mu? Gece kulüpleri neden açık?” diye sordu

Pasha Otelleri'nin sahibi, Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ programına katılarak, Covid-19’da hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın sınıfta kaldığının altını çizdi.

Vedat Erbaş, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye istifa çağrısında bulunarak aldıkları kararların siyasi kararlar olduğuna işaret ederek “Sağlık kararları alın, siyasi değil” ifadelerini kullandı.

Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, “Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeyi yönetmeye çalışıyor fakat kendi başına kararlar üretiyor, diğer ülkelere bakmıyor; krizi yönetmeyi bilmiyor, bu yüzden istifa dilekçesini vermeli” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye sert eleştirilerde bulunan Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erbaş, oy toplamak amacıyla bulaşın yaygın olduğu yerlerin kapatılmadığını ve o bölgelerden oy toplamak amacı güdüldüğünü vurguladı.

Hükümetin siyaset yapmayı bilmediğini ve halkın hükümete karşı güveninin bittiğine dikkat çeken Erbaş, “Bu şekilde siyaset yapmaya devam edeceklerse, siyaset sahnesinden çekilsinler” dedi.

Vedat Erbaş, “Lafla peynir gemisi yürümez” diyerek artık uygulamaya geçilmesinin önemine dikkat çekti. Yerel bulaşın artmasının sebeplerinden biri olarak karantina uygulamasının doğru uygulanmaması ve insanlara ev karantinası verilmesinden kaynaklandığını belirtti.

"Oteller ve gazinoları kapattığınızda bulaş artmıyor mu? Gece kulüpleri neden açık?” diye soran Erbaş, gece kulüplerinden bulaşın daha hızlı yayılacağını vurguladı. Erbaş, eğer bir yerin kapanması gerekiyorsa her yerin kapanması gerektiğine dikkat çekerek, “Kapatıyorum olmaz, denetle. Denetleyemiyorsan da her yeri kapat” dedi.

2020 yılında en çok Bakanlar Kurulu’nun toplandığı ülkenin Kuzey Kıbrıs olduğunu söyleyen Erbaş, “58 kere toplandılar, bir tane kararı doğru alamadılar” ifadelerini kullandı.

Erbaş, pandemi döneminde bütün sorumluluğu Maliye Bakanlığı’nın aldığına da değinerek Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinden kullanım sağlanmadığını belirtti.

Vedat Erbaş, otellerin ve gazinoların kapalı kaldığı süre boyunca vergilerini ödediğini ve yine vergi ödemesi yapılacağını aktararak, “Kazanmadığımız parayı nasıl ödeyeceğiz” dedi.

