banner583
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
73 0
21 0
 
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
28 0
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
21 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
37 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
58 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
272 0
banner661
banner570

Kapalı turizm kapsamında 1834 kişi geldi

banner476

Ülkeye üç günlük seyahat için 12 Mayıs’ta bin 124 kişi, 13 Mayıs’ta 704 kişi, 14 Mayıs’ta ise 6 kişi gelerek, toplam bin 834 kişi ülkeye giriş yaptı

Kapalı turizm kapsamında 1834 kişi geldi

Geçen hafta kapalı turizm kapsamında ülkeye bin 834 kişi geldi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, kapalı turizm sistemi ile adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkeye üç günlük seyahat için 12 Mayıs’ta bin 124 kişi, 13 Mayıs’ta 704 kişi, 14 Mayıs’ta ise 6 kişi gelerek, toplam bin 834 kişi ülkeye giriş yaptı.

Tüm gelen yolculara “Güvende Kal Karantina Takip Sistemi” ile bileklik takılarak, yapılan PCR test sonuçlarına göre negatif sonucunu alan yolcuların otellerde konaklamalarına izin verildi.

Ülkeye 12, 13, 14 Mayıs tarihlerinde yapılan charter uçuşlar ile toplam bin 834 kişi giriş yaparak, gelen yolcuların bin 816’sı 5 günlük seyahatlerini tamamladıktan sonra 16 Mayıs’ta charter uçuşlar ile ülkeden ayrıldı.

Gelen yolcu sayısı ile dönen yolcu sayısındaki 18 kişilik farklılık ise; 8 kişinin testinin pozitif çıkması sonucu 7 kişinin karantinaya alınması, pozitif olan 1 yolcunun ambulans uçakla dönüş yapmasından kaynaklandı. Ayrıca 1 yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeni ile refakatçisi ile tedavi altına alınması, 8 yolcunun tarifeli seferler ile dönüş yapması nedeniyle meydana geldi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kapalı turizm çerçevesinde her hafta olduğu gibi gelen bilgileri halkla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.