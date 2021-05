Grönland yok oluşa adım adım yaklaşıyor

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, Grönland'in önemli bir kısmı yok olmanın eşiğinde bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, Kuzey Kutbu'nun buz örtüsüyle kaplı en büyük alanındaki erimenin, küresel ısınma durdurulsa bile hızlanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi

KÜRESEL DENİZ SEVİYESİ ORTALAMA 7 METRE YÜKSELECEK

Yeni bir araştırmaya göre, Grönland buz tabakasının önemli bir kısmı bir yok olma noktasının eşiğinde bulunuyor. Bilim insanları, küresel ısınma durdurulsa bile Gröland’deki erimeninin hızlanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söyledi.

Bununla birlikte, iklim değişikliği nedeniyle hali hazırda artan küresel sıcaklıklar nedeniyle, şimdiye kadar trilyonlarca ton Grönland buzu okyanuslara karıştı. Araştırmacılar, bu tabakasının tamamen erimesi halinde ise küresel olarak deniz seviyesinin ortalama 7 metre yükseleceği konusunda uyardı.

Almanya'daki Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü'nden Niklas Boers, "Eşikteyiz ve her yıl olduğu gibi devam eden karbon dioksit emisyonları, devrilme noktasını geçme olasılığını katlanarak artırıyor. Hatta devrilme noktasını geçmiş olabiliriz, ancak net değil. Ancak, sonuçlarımız yakın gelecekte önemli ölçüde artan erime olacağını gösteriyor ve bu endişe verici " ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan yeni araştırma Grönland'ın sadece bir bölümünü inceledi, ancak Boers prensipte dev buz tabakasının diğer bölümlerinden farklı olması için hiçbir neden olmadığını söyledi. Boers ayrıca, 1-2 metrelik deniz seviyesindeki yükselmeye eşdeğer buzun muhtemelen erimeye mahkum olduğunu ifade etti, ancak bunun yüzyıllar süreceğini ve tüm buz tabakasının erimesi bin yıl alacağını açıkladı.

"KÜRESEL SICAKLIKLAR SANAYİ ÖNCESİ DÖNEME DÖNMELİ"

“Grönland buz tabakasının orijinal yüksekliğine geri dönmesini sağlamak için sıcaklıkları sanayi öncesi seviyelerin altına çekmek zorundayız. Mevcut ve yakın gelecekteki buz kaybı büyük ölçüde geri döndürülemez olacak. Bu nedenle, fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan emisyonları hızla ve önemli ölçüde azaltmamızın ve buz tabakasını ve iklimimizi yeniden dengelememizin tam zamanı" dedi.

1880'DEN BERİ KAYDEDİLEN VERİLER İNCELEDİ

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında, 1880'den beri Grönland buz tabakasının yükselme ve erime oranlarını yeniden yapılandırmak için sıcaklık kayıtları, buz çekirdekleri ve modelleme kullanıldı. Bu zaman serisindeki değişiklikler, buz tabakasının erimeden kurtulma kabiliyetinin hızla azaldığını göstererek, yaklaşmakta olan bir devrilme noktasının uyarı sinyallerini ortaya çıkardı.



ZİNCİRLEME OLAYLARA NEDEN OLACAK

Bilim insanları, Grönland buz tabakasının büyük ölçekli erimesinin yükselen deniz seviyelerinin ötesinde uzun vadeli küresel sonuçlar doğuracağını söyledi. Bu durumda uzey Atlantik Akıntısı'nınbir barçası olan Körfez akıntısı şiddetlenerek, Amazon yağmur ormanları ve tropikal musonlar üzerinde zincirleme zararlı etkilere sahip olacak.





İngiltere’de yer alan Leeds Üniversitesi'nden Profesör Andrew Shepherd, "Gezegenimizin nabzını takip edecek uydulara ve sağlık kontrolü yapacak modellere sahip olmamız harika, ancak teşhis şok edici derecede açık: iklimimiz hasta ve acil bakıma ihtiyacı var.



İklim değişikliğinin gezegendeki etkilerini görmemize rağmen, genellikle en büyük endişe verici değişiklikler, ekosistemleri sonsuza dek değiştirecek olanlardıri Grönland yeni bir istikrarsız yüksek erime durumuna geçtiyse, o zaman bu büyük bir haber" ifadelerini kullandı.