Grand Sapphire, 1 Haziran'daki görkemli açılışa hazır

Kıbrıs'ın en kapsamlı yaşam projesi ve turizm yatırımı Grand Sapphire, 1 Haziran Cumartesi akşamı görkemli bir açılışla hizmete giriyor.Türkiye'nin uluslararası başarıları ile de bilinen en önemli sanatçılarından Sertap Erener konseriyle yer alacak açılışa özel davetli ve konuklar katılacak. Saat 19.30'dan itibaren dans ve havai fişenk gösterileri, görsel şovlar ve konuşmaların yer alacağı açılış, Sertap Erener'in muhteşem finali ile tamamlanacak.NorthernLand Group'un en büyük projesi olan ileri teknoloji ve yüksek standartlara sahip Grand Sapphire, 600 yatak kapasitesi ile turizm sektöründe hizmet verecek. 4 bin metrekare ile adanın en büyük havuzu Punta Cana'yı da bünyesinde barındıran Grand Sapphire, bini aşkın kişiye istihdam imkanı yaratıyor."Grand Sapphire hem ailemize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diyen NorthernLand Group Direktörü Koral Bozkurt, bu proje ile dünyaya meydan okuduklarını ifade etti, "Dünya ölçeğinde başarılar elde etmek istiyorsak, kalite standardını yüksek tutmak, en ileri ülkelerle rekabet etmek zorundayız" sözlerini kullandı.