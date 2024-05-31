Potada Kadınlarda ikinci devre başlıyor

Basketbol Extend Kadınlar Ligi’nde ikinci yarı bu gece oynanacak tek maçla başlıyor.

Lig’de bu akşam henüz galibiyet alamayan Akdeniz Spor Birliği, ikinci sırada yer alan Caesar Larnaka Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’ndaki maç saat 19.00’da.



Extend Kadınlar Ligi

Takımlar O G M AS YS P

1.Levent 3 3 - 165 107 6

2.CL.G.Birliği 3 2 1 145 181 5

3.DAÜ 3 1 2 145 182 4

4.ASB 3 - 3 145 250 3