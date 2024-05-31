banner913
banner932
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
10 0
"İlk günden beri durmadık, durmayacağız"
18 0
 
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
42 0
Facianın eşiğinden dönüldü
Facianın eşiğinden dönüldü
68 0
Nazım Beratlı'yı kaybettik
Nazım Beratlı'yı kaybettik
33 0
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
19 0
Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
30 0
banner1032
banner1038

Potada Kadınlarda ikinci devre başlıyor

banner1020

banner974
Potada Kadınlarda ikinci devre başlıyor
banner971
Basketbol Extend Kadınlar Ligi’nde ikinci yarı bu gece oynanacak tek maçla başlıyor.
Lig’de bu akşam henüz galibiyet alamayan Akdeniz Spor Birliği, ikinci sırada yer alan Caesar Larnaka Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. 
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’ndaki maç saat 19.00’da.

Extend Kadınlar Ligi
Takımlar        O    G    M    AS    YS    P
1.Levent        3    3    -    165    107    6
2.CL.G.Birliği    3    2    1    145    181    5
3.DAÜ        3    1    2    145    182    4
4.ASB        3    -    3    145    250    3
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.