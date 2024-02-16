Acapulco Lagoon Suites konforuyla mest edecek

Ülkemizin en çok tercih edilen ve güler yüzlü personeli ile her zaman müşterilerinden de taktir alan Acapulco Resort Hotel Acapulco Lagoon Suites isimli muhteşem ve göz alıcı odaları ve konforu halkın hizmetine açacak.
Acapulco Resort Hotel' de Kıbrıs'a özel fiyatlarla erken rezervasyon başladı. Ayrıca Vip Türk Hamamında Çiftlere Özel Kese ve Köpük Masajı *14-21 Şubat tarihleri arasında %20 indirimli.
Rezervasyon/Reservation: +90 392 650 45 00 +90 533 850 45 55 www.acapulco.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.