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Acapulco Lagoon Suites konforuyla mest edecek

Ülkemizin en büyük ve en kaliteli otellerinin başında gelen Acapulco Resort Hotel 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Acapulco Lagoon Suites adını verdiği yeni konforlu odalarını hizmete sunacak

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Acapulco Lagoon Suites konforuyla mest edecek
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Ülkemizin en çok tercih edilen ve güler yüzlü personeli ile her zaman müşterilerinden de taktir alan Acapulco Resort Hotel Acapulco Lagoon Suites isimli muhteşem ve göz alıcı odaları ve konforu halkın hizmetine açacak.

Acapulco Resort Hotel' de Kıbrıs'a özel fiyatlarla erken rezervasyon başladı. Ayrıca Vip Türk Hamamında Çiftlere Özel Kese ve Köpük Masajı *14-21 Şubat tarihleri arasında %20 indirimli.
Rezervasyon/Reservation: +90 392 650 45 00 +90 533 850 45 55 www.acapulco.com.tr
 


 
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